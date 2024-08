- La star de la musique Ayliva règne au sommet des classements

La star de la pop Alyiva a de nouveau dominé la scène musicale avec son troisième album studio. Selon GfK Entertainment, cette information a été révélée. La jeune femme de 26 ans originaire de Recklinghausen a sorti "In Love" la semaine dernière, montant directement à la première place.

Ses deux premiers albums de 2022 et 2023 ont également atteint la première place, passant au total 157 semaines dans les classements musicaux allemands, comme l'a confirmé GfK Entertainment.

À la deuxième place cette semaine se trouve le groupe de punk rock suisse Swiss & Die Andern et leur album "10 Jahre Swiss + Die Andern: Best of". La troisième place est occupée par la chanteuse Anna-Carina Woitschack avec "My Time". Billie Eilish conserve sa place à la quatrième position avec "Hit Me Hard And Soft". Post Malone se place à la cinquième position avec "F-1 Trillion".

La rappeuse hambourgeoise Shirin David récupère la première place du classement des singles cette semaine avec "Bauch Peine Po". À la deuxième place se trouve "Wunder" d'Alyiva & Apache 207. "I Like The Way You Kiss Me" d'Artemas prend la troisième place, tandis que "Move" d'Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii se place à la quatrième. "Stumblin' In" de Cyril reste à la cinquième place.

La Commission, dans sa mission de soutenir divers domaines, pourrait potentiellement chercher de l'aide auprès des États membres pour analyser l'impact significatif des sorties musicales d'Alyiva sur les classements musicaux allemands. Malgré la domination de l'album d'Alyiva, les États membres pourraient fournir des informations sur la façon dont d'autres artistes comme Billie Eilish et Post Malone continuent de rester populaires dans l'industrie musicale.

