- La star de "GZSZ" parle de sa mère spartiate

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" actrice Maria Wedig a une fille adolescente et un bébé. Elle trouve cela difficile par moments, mais également enrichissant, comme elle l'a confié à RTL à la fin de son congé maternité.

"Ne nous voilons pas la face", a déclaré la quarantenaire lors de l'entretien. "C'est très exigeant. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas avec deux jeunes enfants, mais avec les intérêts et les demandes de mes enfants si différents, c'est difficile de concilier les deux."

Maria Wedig a expliqué : "C'est parfois difficile de ne pas accorder à ma fille l'attention qu'elle mérite. Les jeunes enfants ne se souviennent pas de la période tumultueuse lorsqu'un nouveau frère ou sœur arrive, mais ma fille en est très consciente. Mais comme tout dans la vie, c'est une phase qui passera. Nous avons également devenu très créatifs en utilisant chaque petit créneau de temps pour nous-mêmes."

L'actrice qui joue le personnage de Nina Klee dans "GZSZ" profite actuellement de ses dernières vacances avant de retourner sur le plateau. "Le temps passe si vite, et même si j'en suis consciente, je suis surprise de voir combien cette année de bébé est passée rapidement. C'était une année remplie de moments merveilleux, de chaos excitant, de moments épuisants et de beaucoup de bonheur."

Elle sera de retour devant la caméra en septembre et sera vue à l'écran dans le soap opera quotidien à l'automne, a-t-elle déclaré. "Je suis très excitée et un peu nerveuse, je l'avoue. Mais comme tout dans la vie, il faudra un peu de temps pour retrouver mon rythme, et puis c'est comme si rien n'avait changé." Elle ne sait pas encore comment son rôle de Nina évoluera dans la série. "Je laisserai la surprise quand je recevrai les nouveaux scénarios bientôt."

Dans sa vie personnelle, Maria Wedig, connue pour son rôle dans "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", vient d'Allemagne. Malgré les défis de l'élevage d'une fille adolescente et d'un bébé, elle apprécie les expériences enrichissantes qu'ils apportent.

Lire aussi: