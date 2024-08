- La star de Euphoria est très appréciée par les fans.

"Euphoria" acteur Colman Domingo (54 ans) est ravi de son nouveau titre de "sex-symbol à 54 ans". L'Américain a fait crier certaines fans avec un simple geste, comme il l'a révélé dans l'émission "SiriusXM" "The Spotlight". "Je n'aurais jamais cru que ça arriverait", a-t-il déclaré au sujet de la réaction de ses fans.

"Même si ça m'est arrivé un jour dans ma vie"

Il a touché les jeunes générations grâce à son rôle d'Ali dans la populaire série, et il a un faible pour eux. "C'est vraiment incroyable", a-t-il déclaré au sujet de la masse de nouveaux fans. "Et en général, ce qui est si mignon, c'est qu'ils me regardent et veulent que je sois leur grand frère, leur figure paternelle, leur mentor, ou quelque chose comme ça", a-t-il révélé.

Cependant, il y a aussi des situations plus folles. Domingo a décrit une situation avec un groupe de filles qui le regardaient depuis leur voiture. "'Ces filles te regardent. Il y a un problème ?'" lui a demandé son mari Raúl Domingo. Quand il a finalement agité la main vers elles, elles se sont mises à crier. "Je n'aurais jamais cru que ça arriverait, mais ça m'est arrivé, et à l'âge canonique de 54 ans", a-t-il ri et ajouté: "Même si ça m'est arrivé un jour dans ma vie, n'est-ce pas?".

Emmy-winning for "Euphoria"

L'acteur s'est fait un nom avant la série à succès. Domingo était membre de la distribution de la série d'horreur "Fear the Walking Dead" et a également joué le rôle principal dans le film biographique "Rustin". Il a reçu une nomination aux Oscars pour son interprétation de l'activiste Bayard Rustin (1912-1987). "Euphoria" lui a valu un Emmy pour "Meilleur acteur invité dans une série dramatique".

Il a rencontré son mari dans une succursale de la chaîne de pharmacies "Walgreens", comme il l'a révélé dans une conversation avec le magazine "GQ". Quand Raúl est parti du magasin, il a voulu attirer son attention, mais il a échoué. Le mari de Domingo a placé une annonce sur la plateforme "Craigslist" pour le retrouver. Par hasard, l'acteur est tombé dessus. Neuf ans plus tard, en 2014, leur histoire d'amour a été scellée par leur mariage.

