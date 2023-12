La star de "A Christmas Story", Peter Billingsley, règle le débat sur le film de Noël "Die Hard".

En fait, son argumentation était si bonne qu'il a réussi à convaincre le directeur de la photographie de "Die Hard", Jan de Bont, qui était également sceptique sur la question, que le film d'action dirigé par Bruce Willis est un classique des vacances, malgré sa date de sortie au milieu de l'été.

"Pouvons-nous avoir un débat sain ? Pouvons-nous vous expliquer pourquoi il s'agit d'un film de Noël ?" C'est ce que Billingsley a proposé à de Bont lors d'un récent épisode de son podcast "A Cinematic Christmas Journey ".

Billingsley commence par dire que le film est rythmé par deux chansons importantes pour les fêtes de fin d'année. La chanson "Christmas in Hollis" de Run DMC ouvre le film et Billingsley la qualifie de "grande chanson de Noël", tandis que la chanson du générique de fin est "Let it Snow !" de Vaughn Monroe, un classique de Noël.

Il poursuit en affirmant que "la conception de la production a mis des pères Noël partout" et que le film se déroule principalement lors d'une fête de Noël. Et bien sûr, il y a la scène que Billingsley décrit comme le "moment emblématique 'ho ho ho'" où le John McClane de Willis "décore le cadavre et le met dans un ascenseur".

"Mais je vous laisse avec ceci", a dit Billingsley à de Bont. "Le plus important, c'est que je pense qu'il incarne les thèmes de Noël, à savoir l'acceptation, le pardon, l'amour et la famille.

Avec un hochement de tête en guise d'approbation, M. de Bont sourit et dit : "D'accord, je suis vendu maintenant".

Dans un clip posté sur l'Instagram de Billingsley, on les voit, lui et son coanimateur Steve Byrne, rire et se réjouir que de Bont accepte leur argument.

Avec Willis, Bonnie Bedelia et le regretté Alan Rickman, "Die Hard" a été présenté pour la première fois en juillet 1988 et suit un policier de la ville de New York qui, la veille de Noël, tente de sauver des otages capturés par un groupe terroriste lors d'une fête de fin d'année.

Willis, cependant, a une idée différente du genre de film qu'est "Die Hard".

"Die Hard n'est pas un film de Noël !" a-t-il proclamé lors de son Roast 2018 sur Comedy Central. "C'est un film de Bruce Willis, alors youpi-ki-yay... et bonne nuit !".

Source: edition.cnn.com