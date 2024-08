- La stabilité politique allemande: sous le contrôle de la démocratie

La semaine dernière, lors d'une interview avec l'auteur américain à succès Jonathan Franzen, un interviewer renommé a loué l'Allemagne en tant que modèle. Franzen, qui a passé des années à vivre ici, a salué notre nation pour avoir pris la responsabilité de ses atrocités nazies et pour avoir des lois qui interdisent certains symboles et slogans. Cependant, en tant qu'outsider, Franzen peut avoir une perspective différente.

L'Allemagne a de nombreuses raisons d'être fière, malgré la tendance actuelle à la voir négativement. Cela inclut notre presse libre, nos tribunaux indépendants et justes, nos partis démocratiques survivants et la poursuite de l'acceptation de la démocratie. Mais il y a un danger qui se profile, car l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) d'extrême droite est en deuxième position dans les sondages à l'échelle nationale et pourrait devenir le parti le plus fort dans les élections régionales en Saxe et en Thuringe, selon un sondage Forsa pour le journal "Der Stern" et RTL. Cela pourrait mettre en avant le leader de l'AfD, Björn Höcke, qui peut être légalement qualifié de fasciste, et potentiellement lui donner des responsabilités gouvernementales.

Notre dossier de couverture ne se concentrera pas seulement sur Höcke, mais examinera également ceux qui pourraient voter pour lui. Nous nous pencherons sur ce qui motive ces individus.

La division allemande

Martin Debes, notre auteur du titre qui vient de Thuringe, considère cette question comme un enjeu personnel profond. Debes est d'accord avec le sociologue Steffen Mau, qui affirme que l'Allemagne est "inégalement unie" en raison des impacts de l'ex-RDA et de la transformation de l'Allemagne de l'Ouest. Il écrit : "La dictature a façonné les gens par l'oppression et la propagande. Pour la plupart, la liberté qu'ils ont obtenue a apporté de nouvelles opportunités et de la prospérité. Mais beaucoup ont souffert du chômage et de la perte de statut. Les effets de la désindustrialisation, de l'émigration et de l'échange des élites persistent. En conséquence, les Allemands de l'Est sont en moyenne plus âgés et moins riches que les Allemands de l'Ouest ; la proportion d'hommes dans la population est également plus élevée à l'est. Les Allemands de l'Est sont moins organisés dans les syndicats, l'Église ou un parti. Ils ont des revenus plus faibles, moins d'enfants et une espérance de vie plus faible."

La liste de plaintes compilée par Forsa est longue : la guerre en Ukraine, la criminalité, l'immigration, l'inflation et l'inégalité sociale sont en tête de liste. Les menaces de l'extrême droite ou du changement climatique suivent.

Debes résume : "En conséquence, l'humeur est amère dans certains endroits. Une large minorité se sent de deuxième classe et dépendante. Leur confiance dans les institutions est plus faible, et leurs vues sont plus radicales. Et cela les rend plus vulnérables aux mouvements populistes et extrémistes."

Si vous pensez que cela est un phénomène spécifique à l'Allemagne de l'Est, rappelez-vous : l'AfD trouve également des soutiens dans l'Ouest. Lisez la suite ici.

Lorsque

