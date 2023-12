La sortie de Kit Connor ne vous regarde pas.

Connor, l'une des vedettes de la comédie romantique pour adolescents de Netflix, "Heartstopper", a déclaré lundi qu'il avait l'impression d'être forcé de sortir du placard - un nouveau développement préoccupant à l'intersection de la culture de l'annulation et de la police de l'identité.

Dans cette série sur le passage à l'âge adulte, dont l'intrigue est rafraîchissante et axée sur les homosexuels, Connor joue le rôle de Nick Nelson, rugbyman dans un lycée britannique, aux côtés de son camarade de classe Charlie Spring, interprété par Joe Locke, qui tombe amoureux de lui. Au cours des huit épisodes de la série, adaptée du roman graphique du même nom d'Alice Oseman, Nick commence à s'interroger sur sa propre sexualité alors que ses sentiments pour Charlie ne cessent de croître.

La série a été si bien accueillie lors de son lancement cette année qu'elle a déjà été renouvelée pour deux saisons supplémentaires. C'est l'une des premières séries à mettre en scène des personnages LGBTQ - Nick et Charlie, ainsi que d'autres membres de la distribution principale - et à s'adresser à un public d'adolescents et de jeunes adultes. Contrairement à des séries comme "Sex Education" et "Euphoria" qui, tout en étant merveilleusement diversifiées sur le plan de la sexualité et du genre, sont plus explicites.

Les appels à Connor pour qu'il aborde sa propre orientation ont commencé au printemps avec des railleries sur Twitter, auxquelles il a répondu dans un tweet, en disant : "Twitter est tellement drôle mec. apparemment certaines personnes ici connaissent ma sexualité mieux que moi..." Cependant, la pression n'a pas diminué et Connor est devenu la cible de ce que les réseaux sociaux ont appelé le "queerbaiting", affirmant que la série tentait d'attirer les gens avec des thèmes plus larges incluant les LGBTQ sans révéler délibérément l'identité de son personnage - et peut-être que Connor faisait la même chose.

La vérité sur le personnage de Nelson, ainsi que sur l'identité réelle de Connor, peut être beaucoup plus nuancée. Néanmoins, Connor, qui se sentait clairement acculé, a tweeté le jour d'Halloween à son million d'abonnés qu'il était bisexuel : "Revenez une minute. Je suis bi", a-t-il écrit. "Je pense que certains d'entre vous n'ont pas compris l'intérêt de l'émission.

Il y a beaucoup de choses à analyser dans cette histoire, notamment le fait qu'un jeune adulte a été forcé de partager très publiquement des parties de sa propre identité qui sont très privées - et qui peuvent encore être en mouvement.

Connor a ressenti la pression d'une foule moralisatrice des médias sociaux, une force prompte à attaquer et lente à pardonner, qui exige que vous répondiez immédiatement à ses questions sans laisser de place à la nuance ou au contexte. Ce n'est pas la façon dont nous devrions fonctionner en tant que culture.

Parfois, la foule de Twitter met en lumière de vraies questions et les fait évoluer plus rapidement vers des solutions favorables. D'autres fois, elle fait tout exploser et s'en va, sans se soucier des victimes qu'elle laisse dans son sillage.

La sortie de Connor est la dernière d'une série de célébrités récemment contraintes de faire leur coming-out, de peur que les médias à scandale ne le fassent à leur place, et contraste avec la longue histoire des célébrités hollywoodiennes contraintes de rester dans le placard sous peine de risquer leur carrière.

De l'acteur Rock Hudson au XXe siècle à l'acteur ouvertement transgenre Elliot Page aujourd'hui, les artistes ont longtemps dû mener une double vie et cacher leur véritable identité pour rester sur la liste A - et même pour rester en sécurité et en vie. Ellen DeGeneres a mis des décennies à reconstruire sa carrière après avoir fait son coming out en couverture du magazine TIME en 1997, en même temps que son personnage dans la sitcom ABC éponyme.

Il est vrai que de nombreux personnages LGBTQ dans les médias contemporains ont évolué - de meurtriers, victimes de meurtres, travailleurs du sexe et personnages unidimensionnels qui fournissent une chute - en véritables êtres humains, y compris ceux qui ne sont pas simplement des acolytes mais des rôles principaux.

Il s'agit notamment de Michaela Jay Rodriguez, Billy Porter, Dominique Jackson et Indya Moore dans la série "Pose" de FX, de Sara Ramirez dans le rôle de Callie Torres dans "Grey's Anatomy" (et, oui, de Che Diaz dans la série dérivée de "Sex and the City" "And Just Like That"), des distributions des films "Fire Island" et "BROS" de cette année et de Zendaya dans le rôle de Rue Bennett dans la série "Euphoria" de HBO, pour n'en citer que quelques-unes. Nous avons parcouru un long chemin en peu de temps en termes de représentation dans les médias.

(HBO et HBO Max appartiennent toutes deux à la société mère de CNN, Warner Bros. Discovery).

(De gauche à droite) Les acteurs de "Heartstopper" - Kizzy Edgell, Corinna Brown, Kit Connor, Joe Locke, Tobie Donovan et Sebastian Croft - participent à la London Pride le 2 juillet.

Aujourd'hui, le public LGBTQ se pose à juste titre les questions difficiles de savoir qui peut incarner des personnages LGBTQ. Une personne cisgenre jouant un personnage transgenre équivaut-elle à un acteur blanc dans un visage noir, ou jouant le rôle d'une personne BIPOC, ou existe-t-il une épreuve de vérité différente ? Jouer signifie-t-il interpréter un personnage distinct de l'identité personnelle de l'acteur, ou existe-t-il des règles que nous n'avons pas encore définies et maintenues de manière adéquate ?

Des acteurs cisgenres comme Eddie Redmayne, qui a été nommé aux Oscars pour son rôle d'une femme transgenre dans "The Danish Girl", a déclaré par la suite qu'il regrettait d'avoir joué ce rôle et qu'il aurait dû être réservé à une femme transgenre. Mais d'autres choix de casting, comme celui de Cate Blanchett ou de Mara Rooney jouant des lesbiennes dans l'étonnant film de 2015, "Carol", semblent plus pardonnables. Il est peut-être plus acceptable de faire jouer à quelqu'un un personnage auquel il ne s'identifie pas dans sa vie personnelle s'il a été choisi par un réalisateur, un producteur ou un scénariste qui habite cette identité de manière authentique.

Qui a le droit de créer de l'art et des médias queer - et qu'est-ce qui est considéré comme une représentation fidèle ? Une série télévisée ou un film retiendrait-il l'attention si un casting de stars cishet était remplacé par souci d'alignement de la représentation ? Que se passe-t-il si les scénaristes ou les réalisateurs de la série sont homosexuels, mais que les acteurs ne le sont pas ?

Si le fait que des acteurs ouvertement homosexuels occupent des rôles de premier plan est un progrès, la solution n'est pas d'utiliser les critiques sur le queerbaiting et l'appropriation comme excuse pour forcer un adolescent ou tout autre acteur à sortir du placard. Ces conversations ont atteint un niveau de fièvre, ce qui a pour conséquence de blesser des personnes qui devraient être autorisées à prendre leurs propres décisions quant au moment et à la manière de faire leur coming-out, si tant est qu'elles le fassent.

Pendant des milliers d'années, l'homme a ressenti le besoin de catégoriser les choses dans le monde afin de leur donner un sens. Les jeunes perturbent ce cadre rigide en adoptant des identités de genre et des expressions romantiques plus fluides. Cela met certaines personnes mal à l'aise (cf. les guerres culturelles actuelles concernant les enfants transgenres, les droits des LGBTQ, la littérature et les politiques scolaires, entre autres). Mais nombre de ces perturbateurs exigent également que les personnes comme Connor se mettent elles-mêmes dans une boîte avec une étiquette collée sur le devant - et qu'elles la partagent avec le monde entier dans les plus brefs délais.

Le coming out n'est pas un acte unique, ni quelque chose de figé, et pourquoi le serait-il ? Les identités sont malléables et de nombreux jeunes sont encore en quête d'eux-mêmes. Ce que nous ne devrions pas faire, c'est faire honte publiquement à quelqu'un pour qu'il révèle une partie de lui-même qu'il n'est peut-être pas prêt à partager ou qu'il n'a pas envie de partager.

Les droits des LGBTQ étant de plus en plus menacés aux États-Unis et dans le monde entier, le coming out implique une évaluation tout à fait différente des risques et des répercussions. Il n'y a qu'une seule personne qui devrait prendre cette décision, et non, ce n'est pas un troll sur Twitter.

Remarque : denombreuses ressources sont disponibles pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur la manière de soutenir au mieux les personnes qui font leur coming out en tant que LGBTQ, ainsi que pour les personnes qui explorent les recoins queer de leur propre sens de l'identité.

Allison Hope est une écrivaine dont les travaux ont été publiés dans The New Yorker, The New York Times, The Washington Post, CNN, Slate et ailleurs.

