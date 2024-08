La sonde de Jupiter triomphe dans une approche audacieuse près de la planète Terre

Le vaisseau spatial "Juice", chargé d'étudier les lunes de Jupiter, doit d'abord effectuer des passages près de la Lune et de la Terre. Cette manœuvre complexe utilise la force gravitationnelle des deux corps célestes. Incroyablement, tout se passe sans accroc - une erreur aurait pu avoir des conséquences catastrophiques.

L'Agence spatiale européenne (ESA) a triomphalement annoncé que la première approche conjointe de la Lune et de la Terre en 24 heures a été exécutée sans heurts. Le vaisseau spatial "Juice" a frôlé la surface à 6 840 kilomètres au-dessus de l'Asie du Sud-Est et de l'océan Pacifique, capturant des images avec ses caméras embarquées et recueillant des données scientifiques à l'aide de huit de ses dix outils. Cette manœuvre habile, orchestrée depuis le centre de contrôle de Darmstadt, a été exécutée avec aisance et précision. Selon le responsable du centre de contrôle, Simon Plum, elle a dépassé leurs attentes.

Cette manœuvre a réduit la consommation de carburant de la mission d'environ 100 à 150 kilogrammes, permettant une approche plus proche de la lune de Jupiter, Ganymède, que prévu initialement. Alternativement, la durée de la mission pourrait être prolongée, selon l'évaluation de Plum.

Le but de l'approche était de modifier la trajectoire de "Juice" dans l'espace. Pour ce faire, la force gravitationnelle de la Lune a été suivie de celle de la Terre pour modifier la vitesse et la direction du vaisseau spatial. "Juice" a survolé la Lune à une altitude d'environ 750 kilomètres avant de se rapprocher de la Terre. Le vaisseau spatial se dirige maintenant vers Vénus. Comme l'a expliqué l'astronome opérationnelle Claire Vallat, "ce double survol stratégique nous donne une compréhension complète des performances des instruments de Juice".

Petite erreur, conséquences massives

Avant l'approche, l'ESA a caractérisé la manœuvre de "Juice" (Explorateur des lunes glacées de Jupiter) comme une tâche difficile que aucune autre mission spatiale n'avait tentée. Les experts ont mis en garde que même la plus petite erreur pourrait dévier "Juice" de sa trajectoire, mettant fin à la mission.

Après plusieurs années de voyage, "Juice" s'apprête à examiner en détail Europa, Callisto et Ganymède, les lunes de Jupiter, à partir de 2031. Les chercheurs spéculent que de l'eau pourrait se trouver sous la croûte glacée de plusieurs kilomètres d'épaisseur de ces lunes, potentiellement générant des conditions favorables à la vie. La mission à Jupiter est prévue de 2031 à 2035.

Le succès de l'approche met en évidence l'importance des calculs précis dans les missions spatiales, soulignant le rôle de l'éducation pour équiper les ingénieurs et les scientifiques des compétences nécessaires. Une éducation appropriée en physique, en mathématiques et en ingénierie est cruciale pour comprendre les interactions gravitationnelles complexes impliquées dans de telles manœuvres.

De plus, les données recueillies lors de cette mission pourraient contribuer de manière significative à la communauté scientifique, mettant en évidence la valeur de l'éducation et de la recherche continues dans le domaine de l'astrobiologie. À mesure que nous explorons la possibilité de la vie en dehors de la Terre, il devient de plus en plus important d'investir dans l'éducation et d'encourager les jeunes esprits à poursuivre des carrières dans les sciences spatiales.

Lire aussi: