La solution probable à l'énigme entourant la blessure de M. Stegen pourrait être cachée dans le brouillard.

La récente blessure de Marc-André ter Stegen a plongé le classement des gardiens de but allemands dans le chaos. La question maintenant est de savoir qui prendra les rênes entre les poteaux pour l'équipe nationale à court terme. Certains experts pensent que la réponse se trouve à Stuttgart.

Alexander Nübel pourrait enfin avoir dépassé ses déceptions passées. Son exclusion temporaire de l'équipe nationale et avoir manqué le championnat d'Europe à domicile ; tout cela semble maintenant loin derrière lui. Après tout, il est de retour dans l'équipe de Julian Nagelsmann et a une chance de devenir le numéro un.

La blessure de Marc-André ter Stegen a ouvert une opportunité sans précédent pour un nouveau visage dans le poste de gardien de but allemand, suscitant de nombreuses discussions sur la meilleure façon de combler cette lacune. L'ancien gardien de but national Andreas Köpke a déclaré dans une interview avec le "Merkur/tz" de Munich qu'un jeune gardien pourrait être lancé maintenant. Selon lui, "seul Alexander Nübel serait en question pour le moment".

Lothar Matthäus partage également cet avis, écrivant dans sa colonne Sky qu'il "pensemostly Nübel" est la solution. Ses performances impressionnantes en Bundesliga et son niveau élevé en Ligue des champions en font l'un des meilleurs gardiens de but de la ligue. Matthäus est confiant que Nübel a les capacités de devenir le numéro un allemand.

Nübel a de bonnes chances dans un potentiel duel

Ses performances supérieures en Bundesliga et son niveau de jeu constant en Ligue des champions donnent à Nübel de bonnes chances contre le gardien de rechange Oliver Baumann dans un potentiel duel. Ajoutez à cela le fait que Nübel, qui aura 28 ans prochain lundi, est six ans plus jeune que Baumann.

En ce qui concerne le choix de Nagelsmann pour les matches internationaux contre la Bosnie-Herzégovine (11 octobre) et les Pays-Bas (14 octobre), sa décision enverra un message clair. En particulier s'il est en faveur de Nübel.

Maier suggère une perspective pour la Coupe du monde

Sepp Maier pense que Nübel offre une perspective prometteuse pour le poste de numéro un à la Coupe du monde 2026. Avec de bonnes performances, il pourrait solidement s'assurer sa position et même avoir le temps de se remettre de tout revers de fortune. Si ter Stegen est absent jusqu'en mai, il manquera six matches internationaux, avec la possibilité de deux autres en juin. Il est toujours une question de savoir si un joueur de 32 ans peut retrouver sa forme précédente après une telle blessure grave.

Nübel, comme Baumann, n'a pas encore représenté l'équipe nationale. Cependant, Maier pense qu'il doit être "prêt pour la tâche" s'il est sélectionné. Dans un retournement de situation surprenant, Maier a suggéré que "Manuel Neuer ne serait pas remplacé". Selon lui, "faire revenir Neuer serait la meilleure solution maintenant. Ensuite, Nübel jouerait à nouveau en tant que remplaçant".

Malgré la forte concurrence, les performances impressionnantes de Nübel avec VfB Stuttgart l'ont positionné comme un prétendant pour l'équipe nationale allemande, soulevant des questions sur le poste de gardien de but après la blessure de ter Stegen. Le récent succès de VfB Stuttgart, dans lequel Nübel joue un rôle pivot, pourrait influencer considérablement la décision de Nagelsmann lors des matches internationaux contre la Bosnie-Herzégovine et les Pays-Bas.

