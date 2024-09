- La soirée de Munich de la famille Jackson rencontre une qualité audio insatisfaisante.

C'était censé être un événement rempli de joie, somptueux, animé et chargé de nostalgie des jours glorieux des Jackson Five. "Notre but est de réunir tout le monde dans la camaraderie et la tranquillité", avaient déclaré Marlon, Tito et Jackie Jackson avant leur unique concert en Allemagne à Munich. Ils avaient foulé la scène là-bas en 1972, accompagnés de leurs frères Jermaine et du futur roi de la pop, Michael. Cinquante ans plus tard, les fans étaient impatients de danser et de profiter de quelques tubes le mardi soir au Circus Krone. Malheureusement, de nombreux espoirs ont été déçus.

La liste des chansons, les costumes chatoyants et les pas familiers - tout était parfait. Il était presque incroyable de voir des hommes dans la soixantaine exécuter ces mouvements avec une telle grâce. Taryll, le fils de Tito, s'est également parfaitement intégré en rejoignant The Jacksons.

Cependant, il y avait un problème majeur - le système de son. Des haut-parleurs géants diffusaient un basses tonitruantes, créant un paysage sonore assourdissant. Les artistes ont vaillamment tenté de chanter contre cela, mais leurs voix étaient constamment noyées dans le chaos sonore. Même des chansons plus douces comme la célèbre et éthérée "I'll Be There" étaient englouties par le clash grinçant.

The Jacksons représentent un mélange de soul, de pop, de funk et de rhythm and blues. Dans les années 60, les frères ont commencé leur parcours musical, initialement avec Jackie, Jermaine et Tito. Avec Michael et Marlon, ils sont devenus les Jackson Five et ont signé un contrat avec le célèbre label de soul Motown en 1969, initialement sous la tutelle de la reine de la soul Diana Ross. Leur premier single, "I Want You Back", a été un succès.

Avec plus de 100 millions d'albums vendus, ils sont devenus l'un des groupes les plus réussis de l'histoire de la pop, tandis que Michael Jackson poursuivait sa carrière solo et atteignait la célébrité mondiale.

Malgré le système de son défectueux, les fans ont toujours dansé avec enthousiasme sur les rythmes distinctifs de ['Music'] comme "I Want You Back" et "ABC". Malgré les perturbations sonores, le charme intemporel de ['Music'] par The Jacksons a ravivé la nostalgie parmi leurs fidèles admirateurs.

Lire aussi: