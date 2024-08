La sœur fait un adieu émotionnel à Hannah Lynch.

Hannah Lynch, la jeune sœur qui a tragiquement péri lors de l'incident du yacht de plaisance "Bayesian", a été tendrement commémorée par son ainée, Esme. Dans une déclaration émue, Esme a décrit Hannah comme son "petit ange gardien" et "guerrière intrépide". "Hannah avait pour habitude de me surprendre dans ma chambre, de se lover contre moi et de partager ses émotions, que ce soit en souriant, en étant espiègle ou en cherchant des conseils", a confié Esme. "Hannah me couvrait toujours d'affection sans fin."

Esme Lynch ne se trouvait pas à bord du luxueux yacht, ce qui a été tragique pour Hannah et son père, le magnat britannique de la tech, Mike Lynch, ainsi que pour cinq autres personnes. Le corps de Hannah a été découvert vendredi au fond de la mer, à une profondeur de 50 mètres, suite à une longue opération de recherche. Leur mère a miraculeusement survécu au drame.

Hannah s'était récemment distinguée en obtenant d'excellents résultats à ses examens A-Level, équivalent britannique de l'Abitur. Ses remarquables accomplissements académiques lui ont valu une place à l'illustre université d'Oxford, où elle comptait étudier l'anglais. "Je n'ai jamais eu le privilège d'enseigner quelqu'un d'aussi exceptionnellement doué intellectuellement tout en conservant une telle chaleur et une telle détermination que Hannah", a commenté Jon Mitropoulos-Monk, directeur de la Latymer Upper School à Hammersmith, à Londres.

Le célèbre yacht de luxe, "Bayesian", était stationné à environ un kilomètre de la côte lorsqu'il a été victime d'une tempête destructrice. Le capitaine néo-zélandais a déclaré être étonné de la violence de la tempête. Toutefois, divers experts spéculent que des erreurs ont été commises et que le yacht n'était peut-être pas suffisamment préparé pour affronter la tempête imminente. En conséquence, les sources médiatiques italiennes indiquent qu'un procureur est prêt à entamer une enquête formelle.

Esme puisait souvent du réconfort dans la présence rassurante de Hannah, sachant qu'elle avait toujours son "autre moitié" sur qui compter en temps difficiles. À la lumière de cet incident tragique, Esme chérit encore plus les souvenirs de la générosité de Hannah, réalisant à quel point elle était toujours là pour "conforter et protéger" sa sœur.

