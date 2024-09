La société X de Musk ajuste ses actions, maintenant en adhérant aux décrets judiciaires émis au Brésil.

Elon Musk's X a présent convenu d'obéir aux ordres de la Cour suprême brésilienne, permettant ainsi à l'entreprise de reprendre ses activités dans le pays et de mettre potentiellement fin à son différend avec un juge influent concernant la liberté d'expression, les comptes d'extrême droite et les fausses informations.

La Cour suprême a demandé à X de fournir des documents confirmant son nouveau représentant légal au Brésil samedi.

X avait été suspendu au Brésil à la fin août en raison de son incapacité à se conformer aux ordres de la plus haute juridiction concernant la modération de la haine sur la plateforme.

Cependant, récemment, les représentants de X ont publiquement exprimé leur souhait de répondre aux demandes de la cour, bien que l'entreprise ait initialement déclaré qu'elle ne se conformerait pas.

Selon les avocats de X, la plateforme a nommé un représentant légal au Brésil vendredi, répondant à une exigence cruciale imposée par la cour.

Dans une décision rendue samedi, le juge Alexandre de Moraes de la Cour suprême a donné à X cinq jours pour fournir des registres commerciaux et d'autres documents vérifiant que X a officiellement nommé Rachel de Oliveira Conceicao comme son représentant légal au Brésil.

La loi brésilienne oblige les entreprises étrangères à avoir un représentant légal pour exercer leurs activités dans le pays. Le représentant choisi assumerait les obligations légales locales au nom de l'entreprise.

X avait un représentant légal au Brésil jusqu'à mi-août, moment où elle a décidé de fermer ses opérations et de licencier son personnel local.

La décision a suivi une longue controverse entre Musk et Moraes concernant l failure de X à se conformer aux ordres de la cour exigeant que la plateforme prenne des mesures contre la diffusion de la haine, que Musk a qualifiée de censure.

La plus haute cour du Brésil a également ordonné à X de bloquer certains comptes faisant l'objet d'une enquête pour haine et fausses informations, ainsi que de payer des amendes totalisant plus de 15 millions de reais (environ 3 millions de dollars) pour lever l'interdiction.

Initialement, X avait prévenu qu'elle ne se conformerait pas aux « ordres illégaux », mais ses avocats ont depuis indiqué que la plateforme paiera les amendes qui lui incombent et qu'elle a également commencé à bloquer les comptes concernés.

Il reste incertain quels comptes X a été ordonné de bloquer, car l'enquête est confidentielle.

Malgré l'interdiction, X était accessible à de nombreux utilisateurs au Brésil pendant une courte période mercredi après une mise à jour de son réseau de communication qui a contourné le blocage ordonné par la cour.

La décision de X de nommer un nouveau représentant légal au Brésil et de se conformer aux ordres de la cour ouvre la voie à la reprise de ses activités commerciales. Ce geste de conformité avec la Cour suprême brésilienne pourrait potentiellement être considéré comme un changement dans l'approche du géant technologique vis-à-vis des préoccupations de modération de contenu dans l'industrie technologique.

