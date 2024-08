La société mère de Temu connaît une augmentation monumentale des revenus des ventes

Malgré les critiques pour la vente de produits de qualité inférieure et les dommages environnementaux considérables, Temu continue de dominer les marchés mondiaux. La société mère de Temu, PDD Holding, basée à Shanghai, a connu une augmentation significative de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices. Au deuxième trimestre, la société a enregistré une augmentation de 144 % de ses bénéfices, avec un bénéfice net trimestriel de 32 milliards de yuans (environ 4 milliards d'euros). Le chiffre d'affaires a également augmenté de 86 %, atteignant 97 milliards de yuans (environ 12 milliards d'euros).

Le portefeuille de PDD comprend le populaire service de livraison chinois Pinduoduo. Bien que Temu, sa contrepartie internationale, ait gagné en popularité en offrant des articles extrêmement soldés, elle a également été critiquée pour sa qualité inconsistante, ses retards de livraison et son impact environnemental dévastateur. L'Union européenne étudie actuellement une stratégie pour traiter ces problèmes, avec des plans pour ajuster ses réglementations prochainement. Actuellement, les marchandises d'une valeur inférieure à 150 euros importées dans l'UE sont exonérées de droits de douane. Étant donné que près de deux milliards de tels colis sont arrivés de pays étrangers dans l'UE l'année dernière, la Commission européenne prévoit d'éliminer ce seuil, potentiellement d'ici la fin juillet, selon les informations du Financial Times.

Opposition aux plans de l'UE en Europe

En plus de Temu, AliExpress et le détaillant de vêtements Shein sont également surveillés. Les corporations technologiques et Ecommerce Europe, une organisation qui comprend Amazon et eBay, ont exprimé leurs préoccupations concernant ce changement proposé. Certaines entreprises craignent une éventuelle riposte des partenaires commerciaux de l'UE. Un responsable de l'UE a déclaré au Financial Times qu'il pourrait être difficile d'obtenir un consensus parmi les pays de l'UE en raison de l'augmentation des responsabilités des fonctionnaires des douanes déjà surchargés si le seuil de 150 euros est supprimé.

Dans une interview accordée à ntv.de, l'expert en commerce Joerg Funder a souligné les limites de la dépendance à une légère augmentation des droits de douane comme solution. Selon lui, les consommateurs sont peu susceptibles d'abandonner Temu en raison de quelques cents ou euros supplémentaires de frais de douane.

Le fondateur de PDD, Colin Huang, était previously employed by Google in China. With a net worth of $48.6 billion (around €44.5 billion) as per Bloomberg's rankings, Huang now stands as the wealthiest individual in the country. He ranks 25th globally on the wealth index.

