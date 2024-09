La société ferroviaire transfère la propriété de sa division logistique, DB Schenker, au Danemark.

La société de chemins de fer vise à se concentrer sur ses opérations principales et milite pour la restauration de nombreux kilomètres de voies ferrées. Pour ce faire, l'organisation financièrement contrainte génère des milliards d'euros en vendant sa filiale rentable, DB Schenker. Le problème réside dans le fait que DB Schenker a constamment été rentable.

La division logistique de la Deutsche Bahn, DB Schenker, est acquise par le géant du transport danois, DSV, pour 14,3 milliards d'euros. Les deux parties ont confirmé cette transaction, dont la finalisation est prévue dans l'année à venir, sous réserve de l'approbation de l'autorité de régulation des chemins de fer et du gouvernement fédéral. La sécurité de l'emploi sera garantie jusqu'en 2027, selon les déclarations.

Récemment, les travailleurs de Schenker dans différentes villes ont organisé des manifestations pour la préservation de leurs emplois.

La vente vise à permettre à l'entreprise de se concentrer sur l'infrastructure ferroviaire axée sur la communauté en Allemagne et sur les transports de passagers et de fret écologiques en Allemagne et en Europe, selon le PDG Richard Lutz. En outre, la réduction de la dette contribue considérablement à la stabilité financière de la corporation.

DB Schenker, basée à Essen, emploie plus de 72 700 personnes dans plus de 130 pays et est l'un des principaux prestataires de services logistiques dans le monde. Incluant les intérêts attendus pendant le processus de vente, l'entreprise est valorisée à 14,8 milliards d'euros, a annoncé la société de chemins de fer. La vente vise à réduire considérablement la dette de l'entreprise. Au cours des trois prochaines années, le PDG Lutz a annoncé que la réhabilitation de l'infrastructure, les opérations ferroviaires et la rentabilité seraient les principales priorités.

Le PDG de DSV, Jens H. Lund, a déclaré : "Nous avons un plan clair pour devenir la première société de transport et de logistique aux côtés de Schenker". En tant que nouveau propriétaire, DSV prévoit d'investir environ un milliard d'euros en Allemagne au cours des trois à cinq prochaines années, ce qui devrait également créer des emplois en Allemagne.

L'acquisition de Schenker par DSV était pressentie ces derniers jours. Selon des sources, DSV et le financier CVC étaient les derniers candidats en lice. Avec cette acquisition, DSV et Schenker devraient générer un chiffre d'affaires combiné de 293 couronnes danoises (environ 39 milliards d'euros) et employer environ 147 000 personnes dans plus de 90 pays.

