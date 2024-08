La société de Warren Buffet gagne sa place dans l'élite des milliardaires.

En 1965, Warren Buffett a fondé sa société d'investissement. Depuis, son cours de bourse a grimpé en moyenne de 20% par an, surpassant les principaux indices. Récemment, l'entreprise a remporté une place parmi les corporations milliardaires.

Juste avant son 94ème anniversaire, la valeur de l'entreprise de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, a dépassé 1 trillion de dollars. Sa valeur de marché a brièvement atteint ce palier, la plaçant aux côtés de six autres corporations américaines qui ont atteint une telle valeur de marché. Jusqu'à présent, ce club fermé était composé uniquement de géants de la tech : Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet (la maison-mère de Google), Amazon et Meta.

Contrairement à ces géants de la tech, Berkshire diversifie ses investissements dans divers secteurs tels que l'énergie, la manufacture, les services et le commerce de détail. Ses filiales comprennent le fournisseur d'assurance automobile Geico, la compagnie de chemin de fer BNSF, la marque de chaussures de course Brooks, la chaîne de restauration rapide Dairy Queen et l'éditeur World Book Encyclopedia.

Buffett dirige Berkshire Hathaway depuis 1965. Au cours de cette période, son cours de bourse a augmenté de plus de 5 600 000 %, ce qui correspond à une croissance annuelle d'environ 20 %, presque deux fois le rendement de l'indice américain large et diversifié S&P 500, y compris les dividendes. Malgré avoir donné plus de la moitié de ses actions à des causes caritatives depuis 2006, Buffett reste le principal actionnaire de l'entreprise, détenant environ 14 % de ses parts.

