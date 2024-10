La société de scooters électriques Dott disparaît temporairement du marché

En janvier, le fournisseur de services de trottinettes électriques Tier passera à Dott. Selon une enquête, la reconnaissance de Dott est plus importante, déclare le PDG de Tier, Philipp Haas. Suite à la fusion, les utilisateurs pourraient remarquer des changements.

Les trottinettes électriques bleues vives fournies par Tier subiront prochainement un rafraîchissement, en échangeant leur actuelle palette de couleurs contre le design uniforme de Dott. Cette transition aura lieu en janvier, comme annoncé par les deux entreprises suite à leur fusion. L'application Tier cessera également de fonctionner.

Pour continuer à utiliser les véhicules, les utilisateurs devront passer à la plateforme Dott. L'application nouvellement introduite offre une gamme accrue de choix, améliorant l'accessibilité et la facilité d'utilisation pour les clients, selon Tier. Selon une enquête de Tier, Dott a une reconnaissance de marque plus forte dans les 21 pays où elle opère. Cependant, en Allemagne, Tier reste plus reconnaissable.

Haas, le PDG des marchés allemands, autrichiens et suisses, a clarifié : "En Allemagne, l'accent n'est pas mis sur la marque ou la reconnaissance." Au lieu de cela, les utilisateurs se soucient surtout de la disponibilité constante des véhicules. La transition devrait commencer en Allemagne mi-octobre et sera terminée en quelques semaines. Dott et Tier ont fusionné en janvier. Dott est prédominant dans les pays du Benelux et en France, tandis que Tier opérait principalement dans la région germanophone. Leur offre s'étend au-delà des trottinettes électriques, fournissant également des vélos électriques.

Le marché des trottinettes électriques en ébullition

Après une période de croissance rapide sur le marché suite à son approbation en 2019, les entreprises se concentrent désormais sur la réduction des coûts et la rentabilité. Haas prévoit une consolidation supplémentaire dans le secteur. "Nous prévoyons d'autres fusions, mais nous n'y participerons pas", a-t-il ajouté.

Depuis la fusion, ni Dott ni Tier n'ont annoncé de licenciements significatifs, a confirmé Haas. En 2022, Tier a annoncé un recentrage stratégique vers une plus grande rentabilité, entraînant la suppression de presque 200 emplois. Dott prévoit d'atteindre un bénéfice avant intérêts, taxes et amortissement (EBITDA) cette année.

