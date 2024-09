La société de production de MrBeast et Amazon sont accusés d'avoir harcelé des participants à sa émission de télé-réalité.

Le procès a été initié lundi dans un tribunal de Los Angeles par des individus impliqués dans l'émission Prime Video d'Amazon intitulée "Beast Games", annoncée en mars dernier. Cette émission se vante d'avoir "plus de 1 000 concurrents, un prix de 5 000 000 $ et de nombreux records du monde", selon son créateur, MrBeast, dont le vrai nom est Jimmy Donaldson, à l'époque.

Le procès de 54 pages contient des allégations selon lesquelles les participants ont été exposés à des "conditions de travail injustes, dangereuses et illégales", entraînant l'hospitalisation de "plusieurs" concurrents. Les concurrents ont affirmé qu'ils avaient reçu des "repas irréguliers et maigres" et qu'ils n'avaient pas eu "un accès suffisant aux produits d'hygiène et aux soins médicaux".

Des allégations de comportements sexuels inappropriés ont également été soulevées, bien que les incidents spécifiques de ces allégations n'aient pas été mentionnés dans le document du tribunal.

Le procès allègue que l'émission a conclu un "contrat illégal" et a fourni des "informations trompeuses" au Nevada concernant la classification des concurrents en tant que bénévoles pour obtenir des crédits d'impôt. En conséquence, l'émission a reçu 2,5 millions de dollars d'incitations du Nevada pour tourner à Las Vegas, selon le procès.

Le mois dernier, un article du New York Times a présenté des concurrents anonymes discutant des conditions dangereuses présumées sur le plateau de l'émission présentée par le jeune Donaldson de 26 ans. Ils ont partagé des comptes rendus de concurrents sortis de l'arène sur des civières, ayant witnessed des vomissements et des évanouissements, ainsi que "plusieurs hospitalisations".

Un représentant de MrBeast a répondu au Times en déclarant que la production avait été "malheureusement compliquée par l'incident CrowdStrike, les conditions météorologiques défavorables et d'autres problèmes logistiques et de communication imprévus" et qu'une revue complète de l'émission avait commencé.

MrBeast et Amazon n'ont pas encore commenté le procès auprès de CNN.

"Beast Games", qui n'a pas encore de date de sortie, se targue d'être "le plus grand jeu télévisé jamais créé" avec le plus grand nombre de concurrents et le plus gros prix en espèces, comme l'avait précédemment déclaré MrBeast. Ce titre est actuellement détenu par Netflix pour son "Squid Game: The Challenge".

MrBeast est l'un des canaux YouTube les plus populaires, comptant 245 millions d'abonnés. Récemment, chacun de ses vidéos a facilement dépassé 100 millions de vues, certaines atteignant même 500 millions. En plus de ses vidéos de cascades, Donaldson a attiré l'attention pour sa approche innovante de la charité.

