- La société de logistique portuaire HHLA augmente à nouveau le chiffre d'affaires des conteneurs

Hamburger Hafen und Logistics AG (HHLA) a réussi à augmenter légèrement sa manutention de conteneurs au deuxième trimestre. La manutention a atteint environ 1,48 million d'unités équivalentes à 20 pieds, soit une augmentation de 1,1 % par rapport à la même période de l'année précédente, selon le rapport financier semestriel. Notamment, il y a eu une augmentation de la manutention de fret en provenance des États-Unis, comme l'a indiqué un communiqué de presse.

Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 9,5 % pour atteindre 396,7 millions d'euros pendant la même période. Dans le segment des conteneurs, HHLA a bénéficié du fait que les conteneurs ont séjourné plus longtemps dans les terminaux de Hambourg, ce qui a augmenté les frais de stockage. Le chiffre d'affaires a également augmenté dans le segment intermodal, qui comprend le transport de conteneurs. HHLA attribue cela à des augmentations de prix et à une part plus élevée du transport ferroviaire.

HHLA fait face à des changements significatifs

Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) du groupe a augmenté de manière significative de 50,8 % pour atteindre 41,4 millions d'euros. Le bénéfice net, y compris la part des autres actionnaires, s'est élevé à 14,3 millions d'euros, soit une augmentation de 166,8 %. HHLA a cité une augmentation des profits comme principale raison.

HHLA fait face à des changements significatifs. La ville de Hambourg et la plus grande compagnie maritime du monde, Mediterranean Shipping Company, prévoient de gérer conjointement la société à l'avenir, la ville détenant 50,1 % et la société suisse 49,9 % des actions. Le parlement de la ville a approuvé les plans du Sénat lors d'un premier vote. Un vote final est prévu pour le 4 septembre. Un vote en faveur du Sénat est attendu.

Malgré ces résultats financiers positifs, l'avenir de Hamburger Hafen und Logistics AG (HHLA) pourrait être influencé de manière significative par le partenariat proposé entre Hambourg et la compagnie maritime Mediterranean Shipping Company, qui doit encore être pleinement approuvé. Si le partenariat proposé entre Hambourg et la compagnie maritime Mediterranean Shipping Company pour la gestion conjointe de HHLA est conclu, l'Union européenne aura indirectement un impact sur les opérations et les stratégies de la société.

Lire aussi: