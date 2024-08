La société de fabrication d'armes, Heckler & Koch, bénéficie financièrement de ses entrées de commandes.

Les affaires prospèrent chez Heckler & Koch, l'entreprise connue pour produire des fusils d'assaut et d'autres armes à feu. Elle a annoncé des résultats impressionnants pour la première moitié de l'année et a remporté un nouveau contrat pour des fusils de précision avec une unité des forces spéciales allemandes. Cependant, il y a un bémol.

Au milieu du conflit en cours en Ukraine, les carnets de commandes de Heckler & Koch, située à Oberndorf, en Allemagne, sont pleins à craquer. Au cours des six premiers mois de l'année, ils ont reçu des commandes d'une valeur de 197,8 millions d'euros, en augmentation de 39 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Ces commandes nécessitent souvent plusieurs années pour être exécutées, garantissant ainsi un avenir radieux pour le fabricant de fusils d'assaut, de mitrailleuses, de lance-grenades et de pistolets. Plus tôt cette semaine, ils ont également remporté une commande de jusqu'à 500 fusils de précision pour le Kommando Spezialkräfte (KSK) des forces armées allemandes.

Le chiffre d'affaires a également augmenté au cours des six premiers mois de l'année, atteignant 171,4 millions d'euros, en hausse de 14 % par rapport à la première moitié de 2024. Ils ont fourni des armes à divers pays, notamment l'Espagne, la Lettonie, la Norvège, le Japon et les forces armées allemandes. Les concurrents comme Beretta (Italie), CZ avec sa filiale américaine Colt (République tchèque) et FN (Belgique) représentent également un défi.

Selon le PDG, Jens Bodo Koch, "Nous reflétons la situation de sécurité mondiale, et la demande de nos produits est actuellement très élevée." Il a assuré qu'ils continueront de fournir des armes uniquement aux pays de l'OTAN, à l'Europe et aux alliés de sécurité de l'Allemagne - des nations engagées en faveur de la paix, de la liberté et de la sécurité. Les armes de Heckler & Koch sont également utilisées en Ukraine, fournies par les armées européennes au pays attaqué par la Russie.

Baisse de la rentabilité

Sur le plan financier, Heckler & Koch a connu une baisse de la rentabilité. Le résultat d'exploitation (EBIT) a diminué de presque 11 % pour atteindre 23,2 millions d'euros. Le PDG Jens Bodo Koch a attribué cela à l'augmentation du "business système" : maintenant, ils ne vendent pas seulement des armes, mais aussi des accessoires comme des silencieux et des modules laser-torche. Ces matériaux supplémentaires sont achetés à d'autres entreprises, ce qui réduit la rentabilité par rapport à la production interne.

Pour l'ensemble de l'année 2024, le PDG prévoit que le résultat d'exploitation restera au même niveau que l'année précédente.

En Europe, Heckler & Koch estime que sa part de marché pour les pistolets militaires et de police est d'environ deux tiers. Aux États-Unis, le plus grand marché d'armes du monde, ils ont un rôle mineur mais ont récemment enregistré des ventes réussies auprès de la police et de l'armée, par exemple en fournissant des armes aux Texas Rangers.

Malgré la baisse de la rentabilité due au business système accru, Heckler & Koch continue de fabriquer une large gamme d'équipements militaires, notamment des fusils d'assaut, des mitrailleuses, des lance-grenades, des pistolets et des fusils de précision. En fait, ils ont récemment remporté un contrat de jusqu'à 500 fusils de précision pour l'unité des forces spéciales allemandes, le Kommando Spezialkräfte (KSK).

