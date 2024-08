La société de détail Breuninger est en cours d'acquisition.

Le groupe allemand de grands magasins Breuninger, qui possède des succursales dans des villes comme Stuttgart, Düsseldorf et Leipzig, est à vendre. Selon "Wirtschaftswoche" mercredi, la famille propriétaire de l'entreprise cherche à vendre à la fois l'activité de commerce de détail et l'immobilier. Environ 31 entreprises ont manifesté leur intérêt.

Le processus de vente aurait commencé en juin, mais Breuninger a choisi de rester silencieux lorsque contacté par "Wirtschaftswoche". Si l'on exclut les dettes actuelles, Breuninger pourrait être valorisé à environ 2 milliards d'euros, l'immobilier représentant la majeure partie de cette valeur, soit environ 1,8 milliard d'euros, selon des sources ayant parlé au journal.

Les 31 parties intéressées, selon la banque d'investissement MacQuarie, sont un mélange de celles qui ne s'intéressent qu'aux propriétés, celles qui ne s'intéressent qu'aux opérations de commerce de détail et celles qui envisagent l'ensemble du package.

Parmi les potentiels acquéreurs pour le côté commerce de détail, on trouve le groupe espagnol de grands magasins El Corte Inglés et la chaîne française Galeries Lafayette. Divers investisseurs institutionnels, tels que Deka, DWS et Union Investment de Francfort, ont manifesté leur intérêt pour le côté immobilier.

Les acheteurs potentiels pour l'ensemble de l'entreprise comprennent le groupe thaïlandais Central Group et l'homme d'affaires américain Richard Baker. Baker, en partenariat, a également acquis la chaîne en difficulté Galeria Kaufhof plus tôt cette année.

Breuninger exploite 13 grands magasins, 12 en Allemagne et un au Luxembourg, ainsi qu'une boutique en ligne dans 10 pays. La chaîne emploie 6 500 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 1,5 milliard d'euros l'an dernier.

Les origines de Breuninger remontent à plus de 140 ans : Eduard Breuninger a ouvert son premier magasin dans la Münzstraße de Stuttgart en 1881, suivi d'un deuxième magasin en 1908.

