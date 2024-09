La société de construction du Titanic déclare insolvable financièrement

La société britannique de construction navale qui enregistrait des pertes a annoncé lundi qu'il était probable qu'elle engage prochainement des procédures d'insolvabilité. Contrairement à la liquidation, où une entreprise est rapidement démantelée, l'insolvabilité au Royaume-Uni offre aux entreprises une chance de restructuration lorsqu'elles ne peuvent pas régler leurs dettes.

Dans un communiqué, Harland & Wolff a admis que sa demande de 200 millions de livres sterling ("facilité" de la Finance UK Export, un département gouvernemental) avait été refusée, les mettant dans une situation financière difficile.

Ils ont déjà informé leur personnel de coupes dans les opérations non essentielles et la société holding. Cependant, leurs principales opérations, comme le chantier naval de Belfast qui a construit le Titanic et contribue actuellement à la construction de trois bateaux de guerre pour le gouvernement britannique, ne seront pas affectées. Au lieu de cela, ils continueront à commercer normalement.

Ils explorent également la vente de ces opérations tout en cherchant un financement frais.

Le directeur exécutif intérimaire Russell Downs a reconnu la situation difficile de l'entreprise : "Nous sommes confrontés à une période très difficile, compte tenu de l'accumulation de pertes historiques importantes et de notre échec à obtenir un financement à long terme." Malheureusement, il a mentionné que "des décisions difficiles devaient être prises pour assurer l'avenir de nos quatre chantiers".

Harland & Wolff n'est pas étranger à la faillite. En 2019, le gouvernement britannique a nommé un administrateur pour superviser la récupération de l'entreprise. Mais ils ont obtenu un répit lorsque la société d'énergie britannique InfraStrata les a achetés.

L'an dernier, Harland & Wolff, qui a achevé le Titanic en 1912, a lancé son premier navire construit de ses propres mains depuis son site de Belfast en deux décennies.

Ils se sont principalement concentrés sur la réparation des navires et la transition vers des sources d'énergie plus vertes, notamment le projet de stockage de gaz d'Islandmagee en Irlande du Nord, depuis leur acquisition par InfraStrata.

Les activités sur le projet d'Islandmagee continueront sans interruption, selon Harland & Wolff.

Dans un communiqué, Matt Roberts, officier national du syndicat britannique GMB, a exhorté le gouvernement britannique à "s'assurer qu'aucune entreprise privée ne choisit quels chantiers ou contrats de Harland & Wolff conserver".

Laisser ses chantiers et le contrat de bateaux de guerre du gouvernement britannique, avec sa promesse pour la construction navale britannique, à la merci du marché n'est pas satisfaisant, a-t-il déclaré.

Le porte-parole du gouvernement britannique a souligné l'engagement de l'entreprise selon lequel les procédures d'insolvabilité n'affecteront pas leurs chantiers navals, notamment l'exécution des contrats pour le ministère de la Défense britannique.

Le porte-parole a ajouté que malgré une revue de la situation financière de l'entreprise, il semblait que le marché était le meilleur endroit pour gérer ces défis, et fournir un financement gouvernemental pourrait potentiellement entraîner une perte importante d'argent des contribuables. Le gouvernement, ont-ils déclaré, travaille en étroite collaboration avec toutes les parties pour trouver une solution pour Harland & Wolff qui préserve la construction navale et la manufacture à Belfast, en Écosse et dans tout le Royaume-Uni, tout en protégeant les emplois.

