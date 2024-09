La Slovaquie mettra en œuvre une stratégie d'urgence pour éviter les inondations dans sa capitale.

Les officiels slovaques prévoient d'inonder intentionnellement certaines zones de la région de Záhorie, qui partage des frontières avec l'Autriche et la République tchèque, afin de prévenir une destruction potentielle due aux inondations. Le ministre de l'Environnement, Tomas Taraba, a déclaré à l'agence de presse TASR qu'ils travaillent avec les pompiers pour localiser des endroits appropriés. Leur objectif est de rediriger les eaux de crue de la rivière March, qui sépare la Slovaquie et l'Autriche, avant qu'elle n'atteigne Bratislava et le Danube.

Bratislava, la capitale de la Slovaquie, se trouve à la confluence des rivières Danube et March, formant un carrefour avec la Hongrie et l'Autriche. Taraba prévoit une crue centennale de la March, comme il l'a déclaré. En plus de la région de la March, le service météorologique SHMU a émis des alertes pour des inondations dans le nord-ouest de la Slovaquie, bordant la République tchèque. Les pompiers sont en service depuis jeudi soir en raison d'arbres tombés sur des véhicules et des routes dans ces régions, ainsi qu'à Bratislava.

Les outskirts de Bratislava ont connu des inondations en été 2013. Heureusement, le centre historique de la ville a été protégé par des barrages contre les inondations.

