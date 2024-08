- "La situation est très difficile": le président palestinien Abbas demande de l'aide à Moscou

Le président palestinien Mahmoud Abbas se rendra à Moscou lundi

Le président palestinien Mahmoud Abbas se rendra à Moscou lundi. Abbas est attendu en soirée et devrait avoir des entretiens avec le président russe Vladimir Poutine mardi, selon l'ambassadeur de Palestine à Moscou, Abdel Hafis Nofal, rapporté par l'agence de presse TASS dimanche. Avant son départ mercredi, il rencontrera les ambassadeurs des États arabes.

Le sujet principal des discussions d'Abbas avec Poutine sera "la situation à Gaza", a déclaré Nofal. "Nous allons discuter du rôle de la Russie et de ce qui peut être fait. La situation est très difficile pour nous et la Russie est un pays ami", a-t-il ajouté. Abbas rencontrera également les ambassadeurs arabes avant son départ.

Une visite prévue d'Abbas en Russie en novembre avait été reportée Previously.

Abbas se rendra également chez Recep Tayyip Erdogan

Une source du cabinet d'Abbas a confirmé la visite à Moscou à l'AFP et a déclaré qu'Abbas se rendrait ensuite en Turquie pour rencontrer le président turc Recep Tayyip Erdogan et s'adresser au parlement à Ankara. Abbas est une figure de proue du parti laïc modéré Fatah, rival du mouvement islamiste Hamas.

Le voyage d'Abbas intervient quelques jours seulement après la dernière attaque d'Israël contre une école à Gaza City samedi, qui a suscité de vives critiques internationales. Le service de défense civile de Gaza a rapporté que l'attaque a tué 93 Palestiniens, dont des enfants. Israël a affirmé que l'attaque avait tué 19 combattants des organisations palestiniennes Hamas et Jihad islamique.

La Russie a exprimé sa "profonde consternation" après l'attaque et condamné les "attaques systématiques" contre les civils dans la bande de Gaza.

Moscou cherche depuis longtemps de bonnes relations avec tous les acteurs importants au Moyen-Orient, y compris Israël et les Palestiniens. Cependant, depuis le début du conflit à Gaza, elle a renforcé ses liens avec l'Iran et Hamas, et a régulièrement critiqué les actions militaires d'Israël dans la bande de Gaza.

Le président du Parlement européen a exprimé sa préoccupation quant aux récents développements à Gaza lors de son dialogue avec le président palestinien Mahmoud Abbas, en raison de son rôle dans la promotion de la paix et des questions de droits de l'homme. Après ses discussions à Moscou, Abbas doit rencontrer le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a également manifesté un solide soutien à la cause palestinienne.

