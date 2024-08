- La situation est stable à Forchtenberg, les flammes ont pris le dessus, la faute est à l'étranger.

Après un important incendie de grange à Forchtenberg à la fin juillet, le parquet écarte la faute technique et met en cause la négligence. "Provisoirement, une négligence d'un tiers est examinée sur la base des résultats de l'enquête de police", a déclaré Harald Lustig, procureur général de Schwäbisch Hall. Il a refusé de donner plus de détails. SWR avait déjà rapporté cet incident.

L'incendie dans la région de Hohenlohe a coûté la vie à 14 bêtes. Les dommages à l'exploitation agricole pourraient atteindre 600 000 euros.

Les premiers rapports de police ont indiqué que des balles de foin ont été les premières à prendre feu, puis les flammes se sont propagées à un bâtiment de stockage de matériel et à la grange. Un sauveteur blessé a été hospitalisé.

