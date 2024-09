La situation économique allemande face à un mécontentement croissant

Le triomphe de l'AfD lors des élections en Thuringe et en Saxe est un revers important pour la croissance industrielle de l'Allemagne. L'inquiétude et l'inconfort augmentent. Alors que nous appelons à une nouvelle résolution et à une croissance économique, cet événement est un pas en arrière au mauvais moment.

Le triomphe des leaders populistes lors des élections régionales en Thuringe et en Saxe ne devrait pas être une surprise. Il était prévisible. Cependant, avec les résultats désormais connus, les chefs d'entreprise et les entrepreneurs allemands expriment de graves préoccupations. Ce développement est simplement un autre coup porté à une économie déjà sous pression à un moment inapproprié. Cela sert à renforcer la mécontentement parmi les dirigeants d'entreprise allemands.

Les chefs d'entreprise se demandent s'il faut investir dans des régions dominées par les populistes, compte tenu de la position anti-immigrés et anti-entreprises de l'AfD et du BSV. Ils craignent que la main-d'œuvre qualifiée dont on a tant besoin ne quitte ces régions ou ne se matérialise pas.

Même les optimistes les plus endurcis ont du mal à trouver des indices d'une reprise économique immediate et durable. Une telle reprise est essentielle pour offrir à la population allemande l'espoir de jours meilleurs, malgré les querelles politiques continues et les disputes. Le manque de confiance et la peur de perdre sa richesse renforcent les partis populistes. Cependant, la crise économique, visible dans les statistiques, n'a pas encore touché la vie de beaucoup de gens.

Le pire, c'est l'état normalisé

L'économie allemande est en récession depuis presque cinq ans. En termes réels, le produit intérieur brut, la somme de tous les biens et services produits, est environ au niveau d'avant la Covid. Jusqu'à présent, le public n'a pas remarqué que les grandes entreprises déplacent progressivement leurs unités de production à l'étranger. Si ce développement devient plus apparent pour les gens, leur frustration pourrait augmenter encore plus. Les peurs, le désespoir et le découragement s'alimentent mutuellement, donnant de l'élan aux populistes.

Le plus décourageant, c'est que les gens s'y habituent. Se réveiller avec un regain d'énergie devient de plus en plus rare.

Mais c'est ce dont nous avons besoin maintenant ! Des entreprises prospères et des PME dynamiques célébrent chaque jour de nouveaux exploits dans tout le pays. Les entreprises high-tech forment des clusters technologiques, et les entreprises des secteurs de l'énergie renouvelable, des

