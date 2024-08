- La situation du pécheur et de nombreuses questions qui se posent.

"La 'Gazzetta dello Sport' ne dit pas les choses à moitié." "Un scoop qui a fait sensation dans le monde entier, comme un volcan en éruption," a écrit le journal italien à propos du champion de tennis Jannik Sinner, impliqué dans des allégations de dopage. Et comme souvent, la situation entourant le numéro un mondial a envoyé des ondes de choc dans le monde du tennis, qui pèse plusieurs milliards de dollars.

Malgré les dénégations rapides de tous les protagonistes et les preuves fournies, le fait que le numéro un mondial ait subi deux tests positifs au dopage est un coup dur pour le sport.

Alors que le tennis est en période de transition, Roger Federer a pris sa retraite, Rafael Nadal approche de la fin de sa carrière, et même Novak Djokovic pourrait ne plus être un habitué des courts une fois qu'il aura atteint son dernier grand objectif avec une médaille d'or olympique.

Sinner et Alcaraz en ascension

Jannik Sinner et Carlos Alcaraz - ce duo jeune, incroyablement talentueux, populaire et apprécié, était prêt à prendre la tête de la prochaine génération sur le circuit ATP. La transition semblait fluide, la croissance du tennis inarrêtable. La victoire de Sinner à Melbourne en janvier, suivie de la victoire en Coupe Davis de l'Italie quelques semaines plus tard - tout semblait parfait pour les grands pontes du tennis.

Cependant, l'implication de l'un des deux visages de la nouvelle ère du tennis dans le dopage est, en effet, un "volcan en éruption" pour le monde du tennis. Même si Sinner évite une suspension, c'est un revers important. Car, malgré deux tests positifs au stéroïde anabolique Clostebol en mars, Sinner pourra tout de même participer à l'US Open, qui commence ce lundi.

La défense de Sinner

Selon l'organisation italienne de tennis Itia, Sinner a été innocenté par un tribunal indépendant la semaine dernière car il a consommé involontairement la substance interdite. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Sinner a expliqué que la substance est entrée dans son organisme par les mains de son physiothérapeute. Le physiothérapeute, qui a utilisé un spray à base de Clostebol, légalement disponible en Italie, pour traiter une coupure à son propre doigt, a ensuite massé Sinner, entraînant une "contamination transdermique involontaire". L'Itia a jugé l'explication de Sinner plausible et a décidé de ne pas le suspendre provisoirement. Cependant, Sinner doit renoncer à l'argent gagné et aux points de classement obtenus en atteignant les demi-finales du tournoi ATP d'Indian Wells.

Critique d'un expert en dopage

L'expert en dopage Fritz Sörgel a cependant critiqué la "punition légère" infligée à Sinner. "Si quelqu'un teste positif au Clostebol, il est immédiatement suspendu", a-t-il déclaré au portail "Sport1". Il a remis en question la logique d'un tribunal innocentant Sinner. "Cela sent le favoritisme", a insisté Sörgel. "Le Clostebol entraîne automatiquement une suspension de deux à quatre ans. Il n'y a pas d'échappatoire", a-t-il ajouté. Maintenant, l'AMA doit intervenir.

L'AMA a confirmé qu'elle "examinera attentivement" la décision, avec la possibilité de faire appel au Tribunal arbitral du sport de Lausanne si nécessaire.

Jusqu'à présent, les collègues de Sinner sont restés

Lire aussi: