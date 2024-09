La situation difficile des sans-abri à Londres est le même que celle de Dublin.

En Dublin, le loyer moyen par mètre carré coûte maintenant environ 32,80 euros, ce qui en fait l'une des villes les plus chères d'Europe pour le logement. Cela a entraîné une crise du logement, de nombreux résidents étant contraints de quitter la ville ou même de devenir sans-abri. Londres fait face à un dilemme similaire en raison de l'augmentation des coûts du logement.

La forte demande de logements dans des villes comme Dublin et Londres a entraîné une augmentation significative des prix. Pour les jeunes individus, vivre dans ces villes est souvent un objectif, mais les coûts croissants sont devenus insoutenables pour de nombreux habitants. Malheureusement, Dublin est l'une des villes d'Europe où les loyers sont les plus élevés. Le manque de logements en Irlande peut être attribué aux années 1980, où les investissements insuffisants dans le logement social et la bureaucratie excessive ont conduit à la situation actuelle. Selon un rapport de la Commission du logement, l'Irlande manque d'environ 256 000 maisons et appartements, et d'ici 2024, 14 000 personnes, dont 2 093 familles et plus de 4 400 enfants, seront sans-abri.

Le loyer élevé à lui seul rend difficile pour les gens de se loger à Dublin, ce qui entraîne une insécurité financière accrue et une augmentation du nombre de personnes sans-abri. Environ 60 000 personnes en Irlande sont sur la liste d'attente pour une allocation de logement social. Selon l'économiste et analyste social, Mansi Rawat, le système du logement irlandais est basé sur le profit et la privatisation. Les développeurs privés construisent sur des terres appartenant à l'État, les propriétaires privés reçoivent de substantielles subventions pour fournir un "logement social", et les investissements privés dans les locations à haut rendement sont courants.

32,80 euros par mètre carré

Les coûts de location ont augmenté de manière spectaculaire, entraînant un nombre croissant de personnes incapables de payer leur loyer, ce qui a causé une augmentation significative du nombre de personnes restant longtemps dans les shelters d'urgence. Selon l'indice immobilier Deloitte 2023, les loyers à Dublin sont maintenant les deuxièmes plus élevés d'Europe, à 32,80 euros par mètre carré, tandis que Munich ne coûte que 19,80 euros pour la même superficie. Le loyer moyen à Dublin, où vit plus d'un quart de la population irlandaise, est maintenant supérieur à 2 100 euros, soit le double du coût il y a dix ans.

"Les loyers et les prix de l'immobilier incontrôlés rendent de plus en plus difficile pour la jeune génération d'acheter une maison, les contraignant ainsi à dépenser une partie importante de leur revenu en loyer. Cela entraîne une instabilité financière et contribue à l'augmentation du nombre de personnes sans-abri", explique Rawat. Deux tiers des personnes âgées de 18 à 34 ans à Dublin vivent encore chez leurs parents, et ce, pas par choix. Même les enseignants, les travailleurs sociaux et les couples ayant des emplois mieux rémunérés ont des difficultés à acheter des propriétés dans les zones d'emploi de la ville, et doivent souvent se déplacer sur de longues distances.

Les loyers et les prix de l'immobilier entraînent une diminution du nombre de candidatures pour des emplois à Dublin. Cependant, des entreprises comme Ryanair dépendent des employés dans la capitale, c'est pourquoi, au début de l'année, la compagnie a acheté 25 nouvelles maisons près de l'aéroport de Dublin pour loger son personnel. Le lotissement, nommé Fostertown Place, comprend des maisons avec trois à quatre chambres, un jardin, et est situé à 2,5 kilomètres de l'aéroport et à environ 20 minutes du centre-ville. Ryanair loue ces maisons à des prix abordables pour aider ses employés à faire face aux coûts de location élevés.

Londres fait face à une crise du logement similaire, avec des coûts de location autour de 26,60 euros par mètre carré. Il est courant pour les travailleurs dans la quarantaine de vivre dans des logements partagés, et la pandémie a entraîné une diminution de l'envie de vivre en ville. Les experts avertissent que les entreprises basées à Londres pourraient bientôt devoir acheter des maisons et des appartements pour retenir leurs employés dans la ville.

Bien que la stratégie "Logement pour tous" de l'Irlande n'ait pas apporté de soulagement significatif, le Royaume-Uni a connu certaines améliorations. Les récents changements au Royaume-Uni se sont concentrés sur la réduction des restrictions de planification et la promotion de la construction de plus de logements, en particulier autour des hubs de transport. Selon Rawat, ces mesures ont soulagé quelque peu la pression sur le marché du logement en augmentant la disponibilité de logements et en réduisant les loyers dans certaines zones.

Cependant, Rawat souligne également la nécessité d'un changement fondamental dans la politique du logement pour résoudre efficacement la crise du logement dans les deux pays. En Irlande, une intervention directe du gouvernement sous forme de logements publics, de contrôles plus stricts des loyers et de mesures préventives contre les expulsions est essentielle. Au Royaume-Uni, une poursuite de la politique favorable au logement pourrait améliorer la situation, mais les gouvernements locaux ont besoin de plus de soutien pour répondre aux besoins spécifiques de la communauté. Justice sociale en Irlande réclame 20 % du total du parc immobilier pour être désignés comme logements sociaux.

En conclusion, la demande de logements abordables dans les villes métropolitaines comme Dublin et Londres a atteint un point critique. La situation du logement en Irlande est particulièrement préoccupante, de nombreux habitants étant confrontés à la possibilité de devenir sans-abri. Le Royaume-Uni a connu certaines améliorations avec les récents changements dans la politique du logement, mais des changements radicaux sont nécessaires dans les deux pays pour répondre efficacement à la crise du logement.

Lire aussi: