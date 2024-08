- La situation des otages en Russie se termine par la violence

En prison russe de haute sécurité de Surowikino, dans la région de Volgograd, plusieurs vies ont été tragiquement perdues lors d'une émeute. Les quatre adversaires responsables de la prise d'otages ont été neutralisés par des tireurs d'élite, et les gardiens retenus ont retrouvé leur liberté, selon la Garde nationale. Malheureusement, les autorités pénitentiaires ont également confirmé trois morts parmi les otages. Quatre personnes, dont trois gardiens et un détenu, ont été blessées et ont miraculeusement réussi à s'échapper.

Selon Anatoly Sebelyov, chef du département de la santé de la région, l'état de deux des blessés est critique. Ils ont subi des coups de couteau et des lacérations lors de l'altercation avec les preneurs d'otages. L'incident s'est produit pendant une audience disciplinaire en prison. La manière exacte dont les détenus ont obtenu des armes et soumis les gardiens reste un mystère.

Des rumeurs circulant sur les canaux Telegram pro-Poutine suggèrent que les preneurs d'otages pourraient avoir des liens avec le groupe terroriste État islamique (EI). L'un des auteurs, dans un message enregistré, a déclaré que ses actions étaient une vengeance pour l'alleged maltraitance de suspects liés à l'attaque terroriste contre le complexe Crocus City Hall à Moscou, qui a fait plus d'une centaine de morts. Lors de leur capture et de leurs apparitions ultérieures devant la justice, ces suspects ont présenté des signes de maltraitance.

Les autorités ont lancé une enquête sur l'incident de prise d'otages. Il a été rapporté que le président Vladimir Poutine avait été informé de la situation.

