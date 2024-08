- La situation des masques contre le coronavirus de Weimar est à l'étude de la Cour judiciaire.

Le procès a commencé avec un retard de plus d'une heure en raison d'un intérêt public important au Tribunal fédéral de justice (BGH) à Karlsruhe. Un juge du tribunal de famille de Thuringe était accusé de partialité dans sa décision concernant l'obligation du port du masque COVID-19.

La décision du juge, qui avait annulé l'obligation du port du masque dans deux écoles de Weimar en 2021, avait déjà été renversée. Cependant, c'est le juge lui-même qui a été jugé et reconnu coupable de partialité par le Tribunal régional d'Erfurt en août 2023.

Le juge et l'accusation ont tous deux fait appel contre sa peine suspendue de deux ans qui a suivi. Au début du procès, Gerhard Strate, l'avocat du juge, a exprimé sa confiance en déclarant : "Ce qui est juste doit rester juste."

La décision du juge sur le port du masque avait suscité la controverse, de même que sa condamnation ultérieure pour partialité. Les partisans des restrictions COVID-19 ont critiqué sa décision, tandis que les opposants à celle-ci l'ont célébrée et ont protesté contre sa condamnation. Environ 30 individus opposés aux mesures COVID-19 ont assisté à l'audience du BGH pour soutenir le juge. La salle d'audience était bondée.

Le Tribunal régional d'Erfurt avait déterminé que le défendeur avait rendu sa décision sur le port du masque de manière biaisée plutôt qu'impartiale, et qu'il avait également initié le procès et travaillé dessus plusieurs semaines avant sa décision, en ciblant intentionnellement une famille dont les enfants ont été placés ultérieurement sous protection de l'enfance. La date de la décision du BGH dans cette affaire (numéro d'affaire : 2 StR 54/24) n'a pas encore été annoncée.

Les appels du juge contre sa peine suspendue ont été traités par la Commission chargée de superviser les appels au Tribunal fédéral de justice (BGH).

