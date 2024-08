- La situation décourageante conduit à de sérieux revers monastiques.

Les presses à jus sont toutes prêtes, mais les fruits sont introuvables : suite à des dommages importants causés par le gel au printemps, les moulins à cidre de Saxe sont anxieux à l'approche de la saison principale. Selon Andreas Mehlhorn, directeur de l'Association saxonne des jus de fruits, la région des vergers a subi une "dévastation quasi totale". Le gel a causé des ravages sur presque tout - pommes, poires, coings, ainsi que cerises acides et baies.

D'ordinaire, nous nous approvisionnions en grande partie en fruits auprès de jardins locaux." L'impact du gel a été particulièrement rude dans ces régions, note Mehlhorn, qui est également PDG de Mehlhorn Fruit Juice Manufactory à Langenbernsdorf, dans le district de Vogtland. "Les moulins à cidre ne pourront traiter que ce qui n'a pas été gelé pendant la période de floraison."

Habituellement, les moulins à cidre saxons traitent environ 6 000 tonnes de fruits de vergers par saison. L'année précédente a connu un rendement faible de 4 500 tonnes. Selon Mehlhorn, les années de récolte idéale peuvent donner jusqu'à 10 000 tonnes. "Cette année, nous estimons une perte de quatre-vingt-dix à cent pour cent." 'Presser' et 'presser' sont deux termes souvent utilisés de manière interchangeable.

Des hausses de prix prévues pour presque tous les types de fruits

Mehlhorn pense qu'il y aura une augmentation des prix pour presque tous les types de fruits dans l'industrie des jus de fruits. Les prix des cerises acides ont déjà augmenté de 80 à même 100 % après la récolte. "Mais la situation est également précaire pour les fruits importés." Le changement climatique et les mauvaises récoltes de citrons au Brésil ont également déclenché une augmentation des prix là-bas. Le jus d'orange a augmenté de 150 % au cours des 1,5 dernière année. "Ces tendances affectent progressivement le marché des jus de fruits et le consommateur final."

Par le passé, les moulins à cidre ont dû faire face à des pertes de récolte, déclare Jens Guhr de Schone Kelterei, qui produit des jus de fruits Hellerauer à Dresde. "Mais cela affectait généralement seulement un type de fruit. Je ne peux pas me rappeler un cas comme celui-ci, où un gel tardif a tout détruit." Par exemple, une mauvaise année pour les pommes aurait pu être compensée par une bonne récolte de coings, explique Guhr. "Le traitement des fruits à baies est déjà terminé et met en évidence la situation désespérée." Cela a affecté les cerises acides et les cassis. Les fruits ont dû être achetés à haut coût dans d'autres régions.

La situation pourrait être existentielle pour les entreprises

De même, Guhr anticipe une baisse de jusqu'à 90 % pour la saison de jus de pomme, qui commence à la fin août et est la principale source de revenus des jus de fruits Hellerauer. "Il y a peu de demandes ou d'inscriptions de clients privés, il fait remarquablement calme." D'ordinaire, le moulin à cidre traite les fruits des clients privés en jus, tout en produisant des produits à partir de fruits régionaux pour le commerce et la restauration. "Cela pourrait être une année existentielle pour tous les moulins à cidre. Les investissements nécessaires pourraient être annulés", déclare Guhr. Par le passé, Schone Kelterei produisait une variété de jus à partir de 250 tonnes de fruits.

De même, Bernd Beer, directeur de l'Usine de pressage de Mylau à Reichenbach, dans le Vogtland, anticipe une perte de jusqu'à 90 % pour la saison des pommes de cette année. "Nous sommes une usine de pressage sous contrat et dépendons lourdement d'une bonne récolte de pommes de nos clients." Normalement, 1 500 tonnes de pommes sont traitées. "Cette année, il n'y aura pas grand-chose à faire, nous devrons trouver un moyen de nous en sortir."

L'ambiance parmi les quelque 30 cidreries de l'État est tendue, selon Mehlhorn. "Pas seulement en raison des prix des matières premières. Les coûts de l'énergie sont un fardeau." Les prix de tous les autres fournitures de fonctionnement ont également augmenté de manière significative au cours des trois dernières années.

Malgré les difficultés à obtenir suffisamment de fruits en raison des dommages causés par le gel, les moulins à cidre doivent encore trouver des sources alternatives pour [nourriture et boisson], telles que l'achat auprès d'autres régions à des coûts plus élevés. Cette situation pourrait potentiellement entraîner une augmentation des prix de divers produits [nourriture et boisson] dans l'industrie des jus de fruits.

