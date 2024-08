La situation de santé de Bruce Willis favorise un sentiment d'affection accru envers lui.

Il y a quelque temps, l'acteur Bruce Willis, célèbre pour des films comme "Die Hard", s'est éloigné des projecteurs en raison de problèmes de santé. Ses fans se sont reposés sur les informations de sa famille pour rester à jour sur sa situation depuis son diagnostic de démence frontotemporale. Dans une interview avec "E! News", la fille de Bruce, Tallulah, a partagé qu'il n'y avait pas eu de changements dans son état, ce qui est positif compte tenu de son diagnostic.

Il n'y a pas si longtemps, la sœur de Tallulah, Rumer, a également parlé de l'état de santé de leur père lors d'une séance de questions-réponses sur Instagram, déclarant : "Il se porte bien ! Je l'aime tant."

Des liens familiaux renforcés

L'amour est devenu une force déterminante dans la famille Willis depuis le diagnostic de Bruce. La démence frontotemporale affecte les régions du cerveau situées derrière le front, influençant la personnalité, la parole, le mouvement corporel et la conscience. Malgré cela, Tallulah croit que son père comprend et apprécie l'affection qu'elle a pour lui, et inversement. "Je sais qu'il m'aime tout autant que je l'aime, et je sais qu'il nous aime tous", explique-t-elle. Cette période difficile de leur vie a finalement rapproché la famille, selon Tallulah. Ils communiquent plus ouvertement, discutant des besoins de chacun et abordant les défis de front.

"Par le passé, j'aurais pu m'éloigner ou me détacher. Maintenant, nous avons tous appris à communiquer plus efficacement", déclare Tallulah, partageant comment ils peuvent maintenant exprimer leurs sentiments plus clairement.

Un lien émotionnel

Tallulah partage souvent des aperçus de son lien avec son père sur Instagram, comme la photo qu'elle a publiée en mars. En ses propres mots, "Je peux sentir l'amour lors de nos rencontres".

En mars 2022, Bruce Willis a annoncé sa retraite du cinéma après avoir été diagnostiqué avec l'aphasie, une altération de la compréhension et de l'expression du langage causée par des lésions cérébrales. Quelques mois plus tard, en février 2023, il a été révélé qu'il avait été diagnostiqué avec la démence frontotemporale.

