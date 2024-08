- La situation de plus en plus difficile dans la division sidérurgique de Thyssenkrupp a entraîné le départ de plusieurs membres du conseil d'administration.

Au sein de Thyssenkrupp, le désaccord concernant la transformation de la division acier s'intensifie : Trois dirigeants de l'acier et quatre membres du conseil de surveillance ont démissionné, dont le président Sigmar Gabriel et le directeur de l'acier Bernhard Osburg. Gabriel a déclaré à Duisburg, après une réunion du conseil de surveillance de la division acier, que les mandats prendraient fin immédiatement après la réunion. Les conseillers visaient à démissionner rapidement. Hier seulement, des rapports ont fait état de la présentation de contrats de départ aux trois dirigeants.

Gabriel accuse le PDG de Thyssenkrupp de graves manquements

Gabriel attribue principalement la responsabilité des démissions au PDG de Thyssenkrupp, Miguel López. Il a lancé une "initiative sans précédent" contre le conseil d'acier, qu'il considère comme une "grave violation de la confiance". "Il semble que le but était de forcer le conseil à démissionner". López a publiquement accusé le conseil d'acier de falsifier les plans de restructuration il y a trois semaines. Il a exigé que le conseil d'acier présente un plan d'affaires à long terme viable pour le réalignement de la division acier.

Le différend repose sur un désaccord sur les provisions financières de la division lors du démantèlement et de la restructuration prévu par la société mère. La société mère considère les plans actuels du conseil d'acier comme insuffisamment ambitieux.

La division acier lutte depuis longtemps contre l'instabilité économique et les importations peu coûteuses. Par conséquent, elle doit réduire la capacité et le personnel associé. Les conséquences du remaniement du conseil et du conseil de surveillance sur l'avenir des employés de la division restent incertaines. Le conseil de surveillance visait à approuver un plan de financement pour les deux prochaines années, mais cela n'a pas abouti.

La division acier de Thyssenkrupp est le plus grand fabricant d'acier d'Allemagne, employant 27 000 personnes, dont 13 000 à Duisburg. Le conseil d'usine prévoit un potentiel "demi" de l'usine et la perte de milliers d'emplois pendant la restructuration.

Gabriel critique également le président Russwurm et le membre du conseil de surveillance

Gabriel a salué les premières mesures adoptées par le conseil de surveillance de la division acier comme une "voie prometteuse vers la restructuration de l'entreprise d'acier". Les stratégies proposées comprenaient la vente de l'aciérie Krupp Mannesmann, dans laquelle Thyssenkrupp Steel détient une participation de 50 %.

"Environ trois semaines plus tard, nous regrettons de constater qu'il y a de significatives différences entre le PDG de Thyssenkrupp AG et son conseil de surveillance, en particulier avec un grand soutien de M. Russwurm", a poursuivi Gabriel. Russwurm est président du conseil de surveillance de la société mère Thyssenkrupp et également président de la Fédération des industries allemandes.

Gabriel est parti avec ces mots : "Je souhaite avant tout aux employés de recevoir de tels leaders exceptionnels qu'ils perdent maintenant, et de meilleurs propriétaires qu'ils n'ont pas actuellement."

IG Metall désapprouve les développements. Le deuxième président Jürgen Kerner, également membre du conseil de surveillance de la société mère, a déclaré : "Le licenciement des trois membres expérimentés du conseil d'acier nous fait reculer de plusieurs miles". Ces décisions de personnel détournent l'attention des problèmes réels, a-t-il affirmé. "Un an après la prise de fonction de M. Lopez en tant que PDG, nous sommes confrontés à un désordre."

La critique est également venue de la politique. "En licenciant essentiellement le conseil d'acier, M. Lopez ne résout aucun problème", a expliqué la présidente de l'État de NRW du SPD, Sarah Philipp. Au lieu de cela, elle a affirmé qu'il a érodé la confiance dans la politique, les travailleurs et la cogestion. "Son attaque calculée sur le côté des employés aggrave considérablement la crise de l'entreprise."

Je ne vais pas y aller par quatre chemins : les remarques de Gabriel envers López et les actions du PDG suggèrent une profonde fracture au sein de Thyssenkrupp, qui pourrait avoir des conséquences sur l'avenir des employés de la division acier.

Malgré les éloges initiaux de Gabriel pour les stratégies proposées par la division acier, le désaccord entre le PDG et le conseil de surveillance sur la transformation de la division acier a maintenant entraîné des démissions importantes, ce que je ne vais pas cacher, crée de l'incertitude parmi les employés de la division.

