La situation de 28 billions de dollars qui se profile est sur le point de s'aggraver, Harris et Trump semblent l'ignorer.

Maintenant, alors que les préoccupations concernant l'élargissement de l'écart budgétaire et l'accumulation de la dette s'accumulent, l'ancien président Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris montrent un minimum d'efforts pour y faire face. Au lieu de cela, leurs plans financiers, s'ils étaient mis en œuvre, ne feraient qu'intensifier le déficit budgétaire croissant, selon plusieurs groupes de surveillance neutres.

C'est un problème important, car les Américains ne peuvent pas se permettre un leader qui ne prend pas cette question au sérieux, compte tenu des implications de l'accessibilité du logement et de la capacité du gouvernement à gérer des crises comme Covid-19.

Un déficit budgétaire se produit lorsqu les dépenses d'un pays dépassent ses revenus principalement grâce à la collecte d'impôts. Le gouvernement comble cet écart en vendant des titres tels que des obligations et des bons du Trésor, ce qui entraîne une accumulation de dettes. Le déficit est prévu pour s'élargir dans les circonstances actuelles et pourrait encore empirer si les plans proposés par Harris et Trump étaient mis en œuvre.

Déjà, les États-Unis vacillent au bord de la dette, avec une dette fédérale publique d'environ 28 billions de dollars, presque équivalente à la valeur de toute l'économie américaine.

Même le président de la Fed, Jerome Powell, habituellement réservé sur ce que les officiels devraient faire, a exprimé ses préoccupations.

"Il est probablement temps pour une discussion mature entre les élus pour remettre le gouvernement fédéral sur une trajectoire budgétaire soutenable", a-t-il déclaré lors d'une récente interview de "60 Minutes".

Lors du dernier débat présidentiel Trump-Harris, le sujet du déficit budgétaire a été à peine mentionné deux fois, avec Harris critiquant les propositions de Trump, qui sont prévues pour contribuer considérablement plus au déficit que les siennes. Cependant, aucun d'eux n'a abordé la nécessité de réduire le déficit, et les modérateurs du débat n'ont pas abordé le sujet.

Quelle que soit la personne qui gagnera l'élection, il y aura un "mandat pour empirer les choses à moins que quelque chose ne change", selon Maya MacGuineas, présidente du Comité pour un budget fédéral responsable. La dette accumulée par les plans des deux candidats pourrait compromettre "chaque aspect de leurs programmes visant à aider les familles américaines", a-t-elle ajouté.

Ce n'était pas toujours le cas

During the 2008 presidential debate leading up to the election, then-Senator Barack Obama acknowledged, "It's no doubt that we've been living beyond our means, and we're going to have to make some adjustments."

Obama was a proponent of pay-as-you-go policies, stating that for every dollar he proposed spending, he proposed an additional cut to ensure balance.

In that fiscal year, the government ended with a $450 billion deficit, albeit much less than the $1.9 trillion deficit projected for the 2024 fiscal year.

When Obama ran for a second term, Republican nominee Mitt Romney pledged, "My number one principle is there will be no tax cut that adds to the deficit." Obama and Romney frequently clashed during debates over whose plan would benefit the deficit the most.

In 2017, when Obama left office, the US deficit was $670 billion, significantly smaller than when he took office in 2009. However, this decrease mainly resulted from emerging from the Great Recession, which led to reduced government spending on social programs and less financial institution support.

During his 2016 second debate with Democratic nominee Hillary Clinton, Trump mentioned the deficit, stating, "I will bring our energy companies back, and they'll make money and pay off our national debt and budget deficits, which are tremendous."

However, after Trump assumed office in 2017, the deficit steadily expanded, and national debt levels continued to rise each year, peaking in 2020 amid a surge in government spending to manage the health crisis and boost the economy. In the 2021 fiscal year, under Trump's tenure, the US ran a $2.8 trillion deficit.

Why the deficit's size matters

Widening deficits tend to provoke country debt to those purchasing US debt, amplifying risk for lenders and prompting higher interest returns from the US government. Rising interest rates could also make home mortgages more expensive for everyday Americans.

Moreover, when the government spends more on debt interest payments, fewer resources are available for projects like infrastructure investment. In 2024, the government is projected to spend more on debt interest than on defense, Medicaid, and programs supporting children, according to Congressional Budget Office estimates.

Powell summarized it in his "60 Minutes" interview: "We're borrowing from future generations," he said, "instead, we should fund those expenses ourselves and not burden our children and grandchildren with the bills."

The escalating debt also stifles economic growth and may pose a national security risk, according to MacGuineas, as the US becomes increasingly dependent on foreign countries like China and Japan to finance our debt.

Furthermore, if the widening deficit incentivizes the Fed to print more money to help pay off debt, inflation could surge, said Kent Smetters, a budget expert at the University of Pennsylvania's Wharton School.

According to Smetters, who's in charge of the Penn Wharton Budget Model, a nonpolitical research project that predicts how various fiscal policies affect the economy, he stated, "Politicians enjoy dishing out gravy rather than serving up the spinach."

He also mentioned a game of chicken between both sides, stating, "Both parties are eager to include their preferences before compromises need to be made." For the Republicans, this compromising means pushing for more tax cuts, and for the Democrats, it's all about increasing government spending. However, the country might eventually reach a point where it can't afford to borrow even more money, forcing tough decisions regarding spending cuts and increased taxes.

Smetters pointed out that the effects of Covid and the Great Recession have made Americans less concerned about the increased national debt. "In most people's minds, borrowing money is seen as a beneficial action if it helped us overcome a crisis," he told CNN.

Cependant, MacGuineas a soutenu que les électeurs ne sont pas conscients que l'économie croîtrait plus rapidement et que les programmes sociaux seraient maintenus sur une période plus longue si la charge de la dette nationale était réduite.

Il a déclaré : "Si les déficits sont niés au plus haut niveau, quel électeur va demander des impôts plus élevés et une réduction de la dépense si leurs dirigeants ne reconnaissent même pas cela comme un problème ?"

Les propositions de politique financière actuelles de l'ancien président Trump et de la vice-présidente Harris, si elles étaient mises en œuvre, pourraient aggraver le déficit budgétaire croissant, détériorant ainsi davantage la dette déjà importante des États-Unis. Les entreprises et les individus surveillent de près l'économie, car la capacité du gouvernement à gérer des crises, comme Covid-19, dépend de la responsabilité fiscale.

