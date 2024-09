- La situation controversée de Musk avec le Brésil s'approfondit pour la déception de ses clients

Un incident déclencheur a suscité une agitation : le service de messagerie court X a été prié de limiter l'accès à environ 140 comptes d'individus radicaux, sur demande de l'administration brésilienne. Elon Musk, le créateur du service, a résisté à cette demande malgré des amendes substantielles. Ce conflit en cours représente maintenant une menace potentielle pour de nombreux utilisateurs brésiliens d'Internet, qui pourraient se voir privés d'un accès complet à la connectivité.

Ce dernier développement s'est produit il y a seulement quelques jours. Le samedi, le Brésil a mis en œuvre sa menace en limitant l'accès de ses résidents au précédemment connu sous le nom de Twitter X. Le différend entre Musk et le Brésil couve depuis longtemps et risque maintenant d'éclater complètement.

Elon Musk contre le Brésil

Les deux parties luttent pour leurs principes. Le gouvernement brésilien cherche à faire respecter la législation en vigueur contre une corporation internationale, en tentant de bloquer des comptes connus pour diffuser des théories du complot et des informations erronées. Elon Musk, quant à lui, défend la liberté d'expression et s'oppose à de telles restrictions, même si cela signifie s'opposer aux réglementations des pays individuels. Il a régulièrement critiqué le juge Alexandre de Moraes, le qualifiant de "dictateur" et de "faux juge".

Un aspect politique semble également jouer un rôle dans ce conflit. La plupart des comptes ciblés étaient des extrémistes de droite, ce qui s'aligne avec le gouvernement actuel de gauche de Lula da Silva. Le juge mentionné, de Moraes, a été doté de pouvoirs supplémentaires par le gouvernement en ce qui concerne les entreprises d'Internet.

Musk, however, has become increasingly right-wing in recent years and maintains close ties with the previous right-wing populist government of Jair Bolsonaro, attacking the "dictatorship disguised as free democracy that tramples on its own people." However, the Brazilian perspective is not monolithic; even the Supreme Court has supported the block on Monday.

Musk refuse de se conformer

Musk a eu plusieurs occasions d'empêcher cette issue. Après que X n'ait pas respecté les demandes de blocage, une amende a été imposée, puis ignorée. En août, l'entreprise a même fermé son bureau brésilien - apparemment parce que Musk craignait l'arrestation de ses employés. Cela a cependant ignoré la loi brésilienne, qui oblige toutes les grandes corporations internationales à maintenir une représentation légale locale. Seule la réouverture de ce bureau et le paiement de l'amende permettraient à X de continuer à fonctionner.

La détermination du juge de Moraes est évidente dans l'amende imposée pour avoir contourné le blocage. L'utilisation de services VPN pour contourner le blocage peut entraîner une amende quotidienne de 8 000 euros. Musk, however, continues to advertise these services. Another option is offered by his company Starlink, which remains unresponsive to a court order to restrict X access for Brazilian customers via its satellite internet.

Les clients en souffrent

Le Brésil envisage maintenant des mesures contre Starlink, qui pourraient inclure des amendes accrues et même une interdiction d'exploitation dans le pays. Les conséquences dévastatrices de cette action seraient particulièrement ressenties dans les vastes forêts du Brésil, où Starlink sert souvent de principal moyen d'accès à Internet pour les communautés isolées. Interrompre les services dans ces régions couperait les communautés affectées d'Internet.

L'entêtement de Musk est principalement responsable de l'escalade. Tout en affirmant défendre le droit à la liberté d'expression des 140 comptes, il accepte que les 20 millions d'utilisateurs brésiliens de X perdront

Lire aussi: