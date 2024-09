La situation au Brandebourg s'est améliorée.

La situation des inondations en Brandebourg s'est améliorée de manière significative. À 6 heures du matin un vendredi, tous les niveaux de l'Oder ont chuté en dessous du seuil d'alerte de niveau quatre, selon les données de l'agence environnementale de Potsdam. En réponse, le ministre vert de l'environnement de Brandebourg, Axel Vogel, a plaidé pour des mesures de sécurité supplémentaires en prévision de futures inondations potentielles.

Au poste de Ratzdorf, la lecture était de 5,88 mètres à 6 heures. À Eisenhüttenstadt, elle était de 6,28 mètres, et à Francfort-sur-l'Oder, elle était de 5,95 mètres, toutes juste en dessous du seuil d'alerte de niveau quatre. Une légère baisse supplémentaire était prévue à tous les trois sites, bien que les alertes de niveau quatre soient restées actives pour le moment.

Les évaluations préliminaires révèlent des dommages minimes causés par les inondations en Brandebourg. Plusieurs brèches mineures ont eu lieu à Francfort-sur-l'Oder, l'une d'elles se situant même sur le site de construction de la protection contre les inondations en cours près de la promenade de l'Oder nord. Heureusement, les services d'urgence ont réussi à contenir rapidement la situation.

Plus en aval, le niveau d'alerte un a été atteint au poste de Kienitz. Selon les prévisions de l'agence environnementale de Potsdam, ce niveau ne devrait pas dépasser son maximum, car une partie de l'eau devrait se déverser dans la Warthe auparavant. Légèrement au-dessus de Kienitz, les niveaux ont légèrement augmenté à Hohensaaten-Finow, entraînant la déclaration du niveau d'alerte un. Le week-end était prévu pour voir une augmentation des niveaux d'eau jusqu'au seuil d'alerte deux, mais il était prévu qu'ils diminuent à nouveau d'ici lundi.

