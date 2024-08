- La situation actuelle de l'autoroute Franconie-Saxe est à l'étude.

Les défenseurs de la modernisation de la Franken-Sachsen Magistrale persistent, l'examen fédéral en cours

La poussée pour une mise à jour moderne de la Franken-Sachsen Magistrale, une liaison importante entre la Bavière, la Saxe et la République tchèque, se poursuit. Le gouvernement fédéral examine actuellement la faisabilité économique du projet, avec des conclusions attendues à l'automne, selon un représentant du ministère fédéral des Transports interrogé par dpa.

"Forteresse diesel" prévue pour l'électrification

La ligne ferroviaire qui traverse ces régions est limitée aux moteurs diesel dans de nombreux secteurs en raison de son rôle crucial dans le trafic ferroviaire trans-européen. Depuis des années, les politiques des régions touchées réclament l'électrification. Selon le maire de Bayreuth, Thomas Ebersberger (CSU), lors d'un entretien avec dpa, "c'est le plus grand hub diesel d'Europe centrale, qui ne peut devenir neutre en carbone qu'avec une collaboration efficace entre le gouvernement fédéral, les États et l'UE".

Les plans avaient même été bloqués Previously, the plans had even stalled - as the economic parameters had not been satisfied.

Now, new calculations are being performed: The project will be reassessed considering a 2040 traffic projection, as disclosed by the ministry. " additions to the new traffic volumes and updated cost and benefit appraisals will be accessible for assessment during the last quarter of 2024."

L'État libre alloue des fonds pour la planification de la section

Il y a quelques semaines, l'État libre de Bavière a franchi une étape importante - en finalisant un accord de planification pour l'électrification d'une section de la ligne. Le gouvernement de l'État a commandé à Deutsche Bahn de planifier l'extension et l'électrification de la section de 18 kilomètres de Bayreuth à Schnabelwaid, d'une valeur de 20 millions d'euros. "Cependant, nos efforts ne peuvent pleinement libérer leur potentiel que si le gouvernement fédéral contribue également et étend et électrifie la Franken-Sachsen Magistrale", a déclaré le ministre des Transports Christian Bernreiter (CSU) début juillet. L'objectif est d'éliminer les trains diesel du service ferroviaire de passagers en Bavière d'ici 2040.

Regard vers la République tchèque

Si l'écart d'électrification de Nuremberg à Marktredwitz, Hof et Schirnding est comblé, le voyage de longue distance en passagers deviendrait à nouveau possible en continu.

De plus, les politiques locales ont misé sur la loi ferroviaire moderne que le gouvernement fédéral prévoit de mettre en œuvre. "Elle pourrait servir de point de départ pour la Franken-Sachsen Magistrale, nous permettant enfin de poursuivre la planification", a déclaré le maire de Bayreuth, Thomas Ebersberger. Il a également souligné que la République tchèque est un solide partisan de l'extension. La ligne de branchement via Cheb vers Prague est d'une "importance tremendous" pour le trafic marchandises et passagers en Europe.

