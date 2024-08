- La situation actuelle au salon d'Erfurt exige une attention particulière.

Thuringe investit massivement dans la rénovation de la foire d'Erfurt. Depuis 2018, l'État et la société de la foire ont collectivement contribué à hauteur d'environ 21 millions d'euros, selon un communiqué du ministère de l'Économie d'Erfurt. Cette année, par exemple, de nouvelles zones de sièges sont installées dans l'une des halls, qui accueille également des concerts et des événements culturels majeurs, ainsi qu'une centrale solaire sur les toits. Près de 19 millions d'euros du budget de l'État ont été affectés à la rénovation de la foire, inaugurée en 1997 dans la capitale de l'État.

L'objectif est de revitaliser l'infrastructure de la zone comprenant les halls de la foire et un centre de congrès. Cela bénéficie chaque année à des dizaines de milliers de visiteurs. "Grâce à notre plan d'investissement, nous pilotons la modernisation de la foire. L'État doit poursuivre ce cap dans les années à venir. Cela sert de base pour étendre notre statut de lieu de foire important de l'Est de l'Allemagne avec des conditions améliorées et de nouvelles offres", a expliqué le ministre de l'Économie Wolfgang Tiefensee (SPD).

Les investissements doivent se poursuivre en 2025

Selon le ministère, l'étendue des améliorations depuis le début du programme d'investissement il y a six ans va des améliorations des systèmes de ventilation et d'alimentation électrique, du Wi-Fi et de l'éclairage LED à la reconstruction des parkings et la rénovation d'un hall. L'an prochain, la société de la foire devrait recevoir trois millions d'euros supplémentaires du budget de l'État.

Selon ses propres déclarations, la Messe Erfurt est la deuxième plus grande foire des cinq États fédéraux de l'Est de l'Allemagne après Leipzig. Un investisseur privé a construit un hôtel de foire adjacent à la zone, qui est en fonctionnement depuis environ deux ans.

Tiefensee : Relance dans l'industrie des foires

Après une baisse du chiffre d'affaires, des événements, des visiteurs et des exposants pendant les années de Corona de 2020 à 2022, l'industrie des foires se remet progressivement sur pied. Cette année, un chiffre d'affaires de 9,3 millions d'euros est prévu, et environ 551 000 visiteurs sont attendus à environ 200 événements l'an dernier. Cependant, les chiffres de l'année record 2018 n'ont pas encore été dépassés. À l'époque, 647 000 visiteurs ont été enregistrés, et le chiffre d'affaires annuel s'élevait à 10,6 millions d'euros. Le actionnaire de la foire est l'État de Thuringe. "L'industrie des foires et des événements a connu des années difficiles. Maintenant, elle est en plein essor", a déclaré Tiefensee.

L'an prochain, une nouvelle foire de congrès "New Bauhaus" sur les thèmes de la construction, de la rénovation, du développement urbain et régional, et de l'optique quantique est prévue. Cette année, par exemple, des performances de Bob Dylan, Deep Purple ou Ben Zucker sont prévues. Pour la série de concerts en plein air d'été en 2025, au moins quatre concerts notables sont prévus en collaboration avec un promoteur de concerts.

L'État de Thuringe, en tant qu'actionnaire de la Messe Erfurt, s'engage à poursuivre les investissements en 2025, conformément au plan stratégique de la commission pour la modernisation de la foire. Les efforts de la commission, dirigés par le ministre de l'Économie Wolfgang Tiefensee, visent à maintenir et à améliorer le statut de Thuringe en tant que lieu de foire important de l'Est de l'Allemagne.

