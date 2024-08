La Silicon Valley devient-elle un bastion de la droite?

Depuis que Donald Trump a choisi J. D. Vance, ancien investisseur de startups et actuel crypto-enthousiaste, comme son "colistier," la Silicon Valley se réjouit. L'industrie technologique bascule-t-elle vers la droite ? Et quel rôle joue Peter Thiel ? L'historienne Margaret O'Mara fournit des éléments de contexte.

Capital : Donald Trump a récemment choisi J. D. Vance, un ancien investisseur de startups, comme candidat à la vice-présidence. Cette décision est-elle importante pour la Silicon Valley ?

Margaret O'Mara : Pour la partie de la Silicon Valley liée à Vance et qui le soutient, c'était une excellente nouvelle. La carrière professionnelle et politique de Vance est en grande partie due au soutien de Peter Thiel...

... l'investisseur libertarien et cofondateur de PayPal.

Exactement. Le poste de vice-président a des degrés d'influence variables. Par exemple, Al Gore avait beaucoup à faire avec Bill Clinton et entretenait des liens étroits avec la Silicon Valley. Mais ce n'est pas toujours le cas.

Récemment, il semblait que la Silicon Valley penchait politiquement vers la droite. Est-ce vrai ?

Thiel et ses alliés comme Elon Musk ne vivent même plus dans la Valley. Pendant ce temps, ce sont toujours principalement les Démocrates qui sont élus et reçoivent des dons là-bas.

Thiel, Musk et compagnie étaient autrefois considérés comme représentants d'un état d'esprit libertarien. Ont-ils basculé vers la droite ?

Non. Thiel et ses alliés comme David Sacks, ancien responsable de PayPal, ont constamment poursuivi leur ligne politique. Ils ont désormais plus de visibilité, d'argent et de volonté de l'exprimer publiquement. Ils ont toujours été contre le libéralisme bureaucratique que représente le Parti Démocrate, et contre ce qui était autrefois appelé la correction politique et maintenant le woke.

Entre-temps, des investisseurs influents comme Marc Andreessen et Ben Horowitz ont effectivement changé leur position - ils soutenaient Previously les Démocrates.

C'est vrai. Ils représentent une tendance plus large. Au fil des ans, la relation entre Washington et l'industrie technologique a changé. During l'administration Obama, il y avait un soutien inconditionnel pour la Silicon Valley, quoi que fassent les entreprises là-bas. Now, les Démocrates et les Républicains critiquent davantage les géants de la tech, et il y a des efforts plus forts de régulation et d'opposition aux monopoles. Cela n'est pas bien reçu dans la Valley. Pour Andreessen et Horowitz, qui font de l'argent grâce aux investissements dans les startups, cet environnement est dangereux - il va à l'encontre de leurs intérêts commerciaux et de leur vision techno-libertaire.

Andreessen et Horowitz affirment ne pas défendre la big tech, mais la "petite tech" - les jeunes startups émergentes.

Bien sûr, Marc Andreessen est toujours membre du conseil d'administration de Meta.

Un sujet que beaucoup de représentants de la tech abordent est la réglementation des cryptomonnaies. Pourquoi est-ce si important ?

Pour moi, c'est une partie de ce nouveau populisme tech. Cela suggère que grâce à Bitcoin et autres cryptomonnaies, les gens ordinaires peuvent contourner les grandes banques. Intéressamment, ce sont principalement de jeunes hommes impliqués dans cela. Avec cela, il y a aussi la lutte contre ce que Musk appelle le "virus mental woke". Ici, une certaine frustration parmi les hommes blancs face à une soi-disant fixation non saine sur la diversité et l'inclusion est exploitée.

Peter Thiel semble être le maître d'œuvre de la révolution conservatrice de la tech. Que sait-on de sa vision du monde ?

Thiel, comme mentionné précédemment, n'a jamais été un pur libertarien à la manière d'un Barry Goldwater ou d'un Ron Paul. En regardant en arrière son discours lors de la convention républicaine de 2016, on trouve une vue remarquablement nostalgique de l'époque de Sputnik et de la course à l'espace - malgré les interventions significatives de l'État sur le marché à l'époque. Thiel believes we need to refocus on such large projects, on "moonshots," instead of being distracted by questions of diversity or inclusion.

Mais il y a encore plus d'idées radicales parmi les Thielistes, n'est-ce pas ?

Il y a une frustration avec les processus démocratiques et l'administration bureaucratique. Des idées comme une monarchie moderne sont avancées. Ce sont des nationalistes anti-démocratiques, et ils le disent ouvertement.

Que prévoient-ils ?

Les Thielistes ont en tête une véritable attaque contre la bureaucratie, pour la démanteler ou la réaffecter à des fins entièrement différentes. Et il semble y avoir encore plus de détermination et de concentration pour cette entreprise qu'en 2016. Les instincts les plus extrêmes de Trump en matière de prise de pouvoir et de changement de système à long terme sont encouragés.

Revenons à Vance - va-t-il suivre tout cela en tant que quelque chose comme un exécutant consentant des plans des Thielistes ?

Cela reste à voir. Lorsque des entrepreneurs influents et riches soutiennent et installent quelqu'un, ils n'obtiennent pas toujours exactement ce qu'ils veulent. Il y aura des loyautés conflictuelles. Et J.D. Vance est une figure intéressante : il a déjà eu un long parcours idéologique. Je ne peux pas imaginer que cela se termine ici.

Margaret O'Mara a parlé avec Niklas Wirminghaus

Cet entretien est initialement paru sur capital.de

