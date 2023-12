La série The Walking Dead commence à s'approcher de sa fin. Mais elle n'est pas prête de mourir

En effet, "La fin", dans ce cas, sera quelque peu trompeuse, plusieurs personnages clés étant déjà engagés dans des séries dérivées destinées à être lancées après la fin de la série. Sans compter "Fear the Walking Dead", qui entame sa huitième saison, l'un des trois titres connexes (avec "The Walking Dead : World Beyond" et "Tales of the Walking Dead") déjà présentés.

Les séries à venir ont subi quelques changements, dont le plus important est peut-être le fait qu'un projet associant Andrew Lincoln (alias Rick) et Danai Gurira (Michonne), les deux stars originelles de la série, n'est pas du tout en voie de réalisation. Les deux personnages étaient censés être présentés dans un trio de films cinémat ographiques - révélés lorsque Lincoln a quitté la série en 2018 - avant l'annonce au Comic-Con en juillet que leur retour se ferait sous forme épisodique via le service de streaming de la chaîne, AMC+.

Un autre couple très médiatisé, impliquant Daryl (Norman Reedus) et Carol (Melissa McBride), a également subi un changement majeur, McBride s'étant retirée du projet pour des raisons logistiques. De plus, il y a la combinaison improbable de Negan (Jeffrey Dean Morgan) et Maggie (Lauren Cohan) dans une troisième série - improbable parce qu'elle a gardé une rancune compréhensible après, alerte spoiler, qu'il ait battu son mari à mort avec une batte de base-ball dans la septième saison.

Les acteurs ont subi des changements considérables et de nombreuses pertes depuis la première de la série le soir d'Halloween en 2010, et l'on se doute qu'il y aura encore d'autres sacrifices avant la fin.

Cela dit, les différentes suites semblent atténuer le suspense quant à ce qui va se passer - et qui va survivre - dans cette dernière série d'épisodes, où le groupe principal est mêlé à la menace connue sous le nom de Commonwealth, une communauté exceptionnellement avancée pour cette époque post-apocalyptique, mais toujours dirigée par des gens terribles, horribles.

Franchement, la franchise née des bandes dessinées du scénariste Robert Kirkman et du dessinateur Tony Moore gagnerait certainement à se faire plus discrète, mais AMC a réagi au succès de la série en l'exploitant de toutes les manières possibles et imaginables, y compris dans d'autres médias. Éblouie par les rêves de sa propre "Guerre des étoiles", la chaîne s'est lancée dans un "univers" "Walking Dead", peut-être le terme le plus galvaudé dans le paysage actuel du divertissement.

Bien que la série phare se soit considérablement affaiblie depuis son apogée - lorsqu'elle était l'émission la plus regardée à la télévision, ce qui est pratiquement inédit pour un réseau câblé de base, avec une moyenne de plus de 14 millions de téléspectateurs à son apogée -, elle reste une formidable attraction et un poids lourd des médias sociaux.

La promesse d'une "fin", même si elle n'en est pas une, d'une saison qui, divisée en trois parties, a en fait commencé il y a plus d'un an, créera presque à coup sûr un point d'inflexion et alimentera l'intérêt pour les derniers épisodes.

Pourtant, si le titre a toujours fait référence autant aux humains en haillons qu'aux monstres qui les transformeraient en proies, "The Walking Dead" pourrait également faire référence à la nature indestructible actuelle de la franchise. Et malgré tout le battage médiatique qui entoure sa marche vers cette ligne d'arrivée arbitraire, soyez assurés que l'engagement d'AMC en faveur de la télévision zombifiée ne s'arrête pas là.

"The Walking Dead" entame ses huit derniers épisodes le 2 octobre à 21 heures sur AMC.

Source: edition.cnn.com