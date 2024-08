- "La série télévisée populaire "The Bachelorette" est à la couverture du magazine Playboy"

Depuis presque deux décennies, les célibataires sont à la recherche de leur âme sœur dans les émissions de rencontres RTL/RTL+ "The Bachelor" (depuis 2012) et "The Bachelorette" (diverses années, y compris 2017). Le magazine payant Playboy célèbre ce jalon avec un numéro spécial de 100 pages intitulé "Les plus belles stars de 'The Bachelorette' et 'The Bachelor'". Ce numéro collector sera disponible en magasin et en ligne à partir du 29 août. Les abonnés vivant en Brandebourg, Saxe et Thuringe recevront le numéro spécial avec une édition personnalisée du magazine "Katapult".

Stella Stegmann, femme de l'année Playboy 2020

En couverture, on trouve Stella Stegmann (27 ans), qui explore actuellement ses options romantiques dans la saison en cours de "The Bachelorette". La résidente de Munich, connue pour sa bisexualité, entre dans la série en tant que première lead ouvertement bisexuelle, ajoutant une couche excitante d'anticipation.

Dans son premier entretien sur sa participation à la série, Stegmann a déclaré : "Je suis fière d'être un modèle pour les femmes bisexuelles. Je suis attirée par les deux genres, cela dépend vraiment de cette connexion spéciale." Elle a également admis : "Je suis plus à l'aise avec les hommes, ayant beaucoup plus d'expérience dans l'art de la séduction ou des activités sexuelles. Avec les femmes, c'est encore une expérience nouvelle pour moi ; je découvre constamment des choses sur moi-même et m'adapte à la situation."

L'expérience de mannequinat de Stegmann pour le magazine comprend avoir été couronnée playmate d'Oktoberfest en 2019 et avoir été nommée femme de l'année Playboy en 2020.

L'édition spéciale, avec Sarah Harrison, Angelina Pannek et bien d'autres

Selon la bande-annonce, le magazine rendra hommage aux shoots photo légendaires de "Playboy" mettant en scène les stars les plus captivantes de la série télévisée.

Les membres du casting attendus pour figurer dans l'édition spéciale sont : Sarah Harrison, Yeliz Koc, Jessica Haller, Monica Ivancan, Alissa Harout, Linda-Caroline Nobat, Anja Polzer, Cecilia Asoro, Angelina Pannek, Katie Steiner, Eva Benetatou, Sissi Fahrenschon, Katja Kühne, Michelle Gwozdz, Christina Braun, Saskia Atzerodt et Julia Prokopy.

Des femmes de différentes saisons de "The Bachelor" et "The Bachelorette" sont mises en avant dans le numéro spécial de Playboy, comme en témoigne la présence de Stella Stegmann, femme de l'année 2020, et d'Angelina Pannek.

L'édition spéciale à venir de Playboy promet de mettre en valeur le charme de différentes femmes de la série télévisée, avec des stars comme Angelina Pannek aux côtés d'autres noms importants.

Lire aussi: