La série télé réalité Star Graces Sound Trickle Area

Le périple de la Bachelorette continue à pleine vitesse vers l'amour. Après une première ronde d'élimination, la structure de séduction thaïlandaise traditionnelle est maintenant pleinement occupée. Douze gentlemen et cinq ladies attendent avec impatience.

Sur le sanctuaire de l'amour de Phuket, il n'y a pas de place pour reprendre son souffle. Pour la deuxième fois, la Bachelorette se tient, la voix tremblante, devant un choix crucial. Quatre prétendants, mais seulement trois roses : Ultimately, le spécialiste en matériel Lukasz doit avaler la pilule amère et dire au revoir à nouveau. Stella est "totalement submergée". Après tout, tant de décisions en si peu de temps : Ce n'était pas dans son plan initial. Pourtant, elle l'affronte avec un sourire. À la fin du voyage, seul un ou deux resteront.

La communication entre les prétendants existants dans la villa pour célibataires commence lentement à circuler. Avec excitation qui bout en lui ("Je n'arrive pas à croire que tout cela est si fou ici !"), le chevelu Fabian se retrouve pris dans l'excitation. Le Swabian de 23 ans, Smith, a cependant un autre centre d'intérêt : Inspectant la pièce isolée à cinq, il déclare, "Cinq ladies arrivent, c'est garanti !", tonne le jeune Swabian. Le guitariste Devin, un responsable des ventes avec une touche de blues, n'a aucun intérêt pour d'autres femmes. Pour lui, il n'y a qu'une femme - et son nom est Stella : "Elle est la plus belle Bachelorette de tous les temps !", s'enthousiasme Devin.

Qui a la meilleure odeur ?

La poursuivie doit faire face à une autre décision. En haut d'une passerelle instable, la Bachelorette accueille quatre nouveaux prétendants de rêve. Avant de pouvoir les rencontrer en personne, cependant, ils sont d'abord bandés. Avec ses sens, Stella en viendra à connaître le groupe et choisira. Quelle odeur sent le mieux ? Quel toucher se sent le mieux ? Et quelle voix sonne le plus apaisant ? Max de Bavière éblouit avec son après-rasage. Le fêtard Ferry, qui rappe en allemand, marque avec des hanches qui tournent et un contact corporel abondant. Et le travailleur social Aaron peut gagner avec sa voix. Le développeur de logiciels Peter, cependant, ne parvient à attirer l'attention de Stella qu'avec "un soufflement déplaisant".

Dans la villa pour célibataires, les hommes autorisés à poursuivre leur séjour reçoivent également leur boisson de bienvenue. À première vue, tout semble pareil. Le rappeur allemand devenu lion de la fête, le détective de la villa qui met tout en place, l'homme musclé avec un trop-plein de testostérone, et la fleur timide qui lutte pour comprendre ses sentiments : La Bachelorette a une richesse d'options. Mais les hommes ne savent pas encore : Derrière les dunes distantes, la concurrence est déjà en route. Et seul le détective Smith Smith, le numéro un de la villa, s'attend à de la concurrence.

Les jeux d'amour ont commencé !

Cinq ladies sur trois puissants quad bikes enflamment plus que des regards et des bouches grandes ouvertes dans la villa pour célibataires. La Bachelorette elle-même ne sait pas où diriger son regard lorsqu'elle pose les yeux sur le quintette coloré. Il y a la rockeuse

