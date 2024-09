La série documentaire de 50 Cent avec Diddy est prévue pour Netflix

Le rappeur et acteur 50 Cent a publié sur les réseaux sociaux un mercredi, faisant référence au rapport de Variety selon lequel son projet sur Combs a obtenu une place sur Netflix.

"J'ai déblatéré sur tout ce truc bizarre, je n'assiste à aucune fête de Puff," a écrit 50 Cent dans la légende. "Vous ne m'avez pas cru, mais je parie que vous me croyez maintenant !"

Combs encourt jusqu'à la prison à vie s'il est reconnu coupable pour son inculpation dans le district sud de New York pour conspiration de rackett, traite des êtres humains et transport pour participer à la prostitution. Il a plaidé non coupable.

Selon Variety, Alexandria Stapleton dirige le projet actuellement en production.

"C'est une histoire avec un impact humain important. C'est une narration complexe qui se déroule sur plusieurs décennies, pas seulement les gros titres ou les extraits vus jusqu'à présent", ont déclaré 50 Cent et Stapleton dans une déclaration conjointe au magazine. "Nous sommes déterminés à donner une voix aux sans-voix et à présenter des points de vue authentiques et nuancés. Bien que les allégations soient dérangeantes, nous invitons tout le monde à se rappeler que l'histoire de Sean Combs n'est pas la seule histoire du hip-hop et de sa culture. Nous avons pour objectif de nous assurer que les actions individuelles ne surpassent pas les contributions plus larges de la culture hip-hop."

En mai, 50 Cent a annoncé ses intentions pour la série documentaire, que certains ont initialement rejetées comme fausses en raison de son histoire de trollage de Combs sur les réseaux sociaux.

Les deux hommes ont une relation hostile depuis longtemps.

En 2006, 50 Cent a sorti une chanson de diffamation intitulée "The Bomb", qui comprenait des sons de coups de feu et des accusations selon lesquelles Combs connaissait le meurtrier du rappeur Christopher Wallace, un protégé et meilleur ami de Combs, qui se faisait appeler The Notorious B.I.G. Wallace a été tué par balle à Los Angeles en mars 1997 alors qu'il voyageait avec son équipage, qui comprenait Combs. Combs se trouvait dans un véhicule séparé au moment du tir.

Personne n'a jamais été inculpé pour le meurtre de Wallace.

Dans sa chanson de diffamation, 50 rappe, "Je suppose que je ne suis pas invité à ces fêtes blanches dans les Hamptons", faisant référence aux fameuses fêtes de Combs dans la communauté new-yorkaise huppée.

50 Cent a également exprimé des croyances selon lesquelles Combs serait lié au meurtre du rappeur Tupac Shakur en 1996.

Combs a qualifié de "bêtises" de telles allégations lors d'une interview en 2016 avec l'émission de radio syndiquée "The Breakfast Club". Il n'a jamais été inculpé dans le cadre de l'une ou l'autre de ces affaires.

Les détails supplémentaires sur le projet n'ont pas été divulgués. CNN a contacté les représentants de 50 Cent et de Netflix pour obtenir des commentaires.

Malgré la tension persistante entre eux, le projet de 50 Cent sur Combs s'annonce comme une plongée plus profonde dans la culture hip-hop, visant à présenter une perspective nuancée au-delà des gros titres. L'entertainment à venir sur Netflix devrait susciter des conversations sur l'impact humain et les sans-voix, s'assurant que les actions individuelles ne surpassent pas les contributions plus larges de la culture hip-hop.

