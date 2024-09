- La série de victoires consécutives de Bayer Leverkusen prend fin après 35 matchs.

Les géants de Bayer Leverkusen se sont effondrés devant leur public à l'issue de la série historique. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de remontée miraculeuse, les champions de football allemands s'inclinant dans leur premier match à domicile de la saison. Après 35 matches de Bundesliga sans défaite, Bayer Leverkusen a subi une défaite 2:3 (2:1) face au concurrent de la Ligue des champions RB Leipzig samedi soir, enregistrant ainsi leur première défaite face à une équipe nationale depuis le 27 mai 2023.

"Nous avions encore une chance jusqu'à la fin. Les buts que nous avons encaissés étaient beaucoup trop simples. Dans l'ensemble, nous avons mieux joué que lors de la coupe. (...) Nous avons commis des erreurs en défense. Nous avons relâché la pression dans quelques situations, et nous en avons payé le prix," a déclaré Jonathan Tah sur Sky TV.

RB Leipzig, qui avait perdu face à Bayer à trois reprises consécutives, a mis fin à sa série de défaites face aux champions en titre et a remporté sa troisième victoire en trois matches officiels. Devant 29 615 spectateurs à la BayArena, Jeremie Frimpong (39.) et Alejandro Grimaldo (45.) ont inscrit des buts pour Bayer Leverkusen. Kevin Kampl (45.+7) et deux buts de Lois Openda (57./80.) ont scellé la défaite des champions.

"C'était passionnant pour les fans, et finalement, cela s'est avéré être un excellent résultat pour nous. Le 2:1 nous a maintenus dans le match. Leverkusen était meilleur en première mi-temps, mais nous avons cru en nous," a déclaré le directeur sportif de RB, Rouven Schröder, ajoutant, "Il y a une très bonne ambiance. Nous devons croire en nous. Nous avons un immense potentiel."

Après leur victoire étroite 1:0 face à FC Carl Zeiss Jena en Coupe DFB, l'entraîneur de Bayer, Xabi Alonso, a rappelé plusieurs titulaires dans le onze de départ, procédant à sept changements au total. Le gardien titulaire Lukas Hradecky était toujours absent en raison de maladie, et Jonathan Tah est resté en défense, son transfert à Bayern Munich n'ayant pas encoreabouti.

Avant le match, l'entraîneur de Bayer a déclaré que son équipe n'était pas encore au sommet de sa forme. Face à l'impressionnant Leipzig, ils avaient l'opportunité d'améliorer leur performance. Les hôtes ont pris les devants dès le début du match, et ils ont été malchanceux lorsque le coup de tête de Piero Hincapié n'a fait que heurter la barre inférieure (10.), et que le tir de Granit Xhaka est passé à côté du but cinq minutes plus tard.

Les visiteurs, qui étaient toujours actifs sur le marché des transferts jusqu'à la date limite, ont aligné leur équipe habituelle et ont réservé les nouvelles recrues sur le banc. Willi Orban était absent en raison d'une suspension, et l'entraîneur Marco Rose a opté pour une défense à trois avec deux attaquants supplémentaires qui reculaient lorsque Leverkusen attaquait. Rose a donné sa première titularisation à El-Chadaille Bitshiabu au centre de la défense.

Au début du match, l'entraîneur de Leipzig, Rose, a été confronté à un défi, Amadou Haidara étant touché à la tête par un coup de tête de Victor Boniface et devoir être remplacé sur recommandation médicale. Nicolas Seiwald l'a remplacé en milieu de terrain défensif. Pour Rose, le match était déjà terminé sur le banc. Après une faute sur Openda, l'entraîneur de RB a vertement critiqué l'arbitre Matthias Jöllenbeck, qui l'a d'abord averti puis lui a montré un carton jaune-rouge.

La supériorité de Bayer Leverkusen a été exploitée par Frimpong après une erreur de Lukas Klostermann, qui a envoyé le ballon à l'attaquant néerlandais, permettant l'ouverture du score. Le 2:0 était un but parfait après une passe parfaite impliquant Martin Terrier, Florian Wirtz et le buteur, Grimaldo.

L'égalisation de Kampl **de RB Leipzig a redonné de l'énergie au match, les visiteurs intensifiant également leur jeu offensif. Cela a marqué le début d'un deuxième

