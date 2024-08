- La série de concerts d'Adele touche à sa fin.

À Munich, la série de concerts événements musicaux mettant en vedette Adele prend fin aujourd'hui. La dernière d'une série de dix concerts sur une décennie aura lieu dans l'arène temporaire construite spécialement pour l'occasion sur le site de la foire commerciale. Environ 500 000 fans ont assisté à la britannique Adele à Munich.

L'énigmatique Adele, connue pour sa réticence à faire des tournées et n'ayant pas foulé les scènes européennes depuis 2016, a fait sensation avec une arène sur mesure au cœur de la capitale de la Bavière. Conçue selon ses préférences et ornée de son motif signature noir et blanc, chaque spectacle pouvait accueillir jusqu'à 70 000 spectateurs.

Ces concerts à Munich pourraient avoir été la dernière chance pour certains de voir la chanteuse de 36 ans en direct pour un certain temps. Elle a annoncé son intention de prendre une pause significative après ces événements.

La série de concerts musicaux à Munich, qui a attiré une grande attention, met surtout en valeur le talent exceptionnel d'Adele. Malgré sa célèbre réserve quant aux tournées, l'arène sur mesure d'Adele a résonné de musique, emplissant la salle temporaire de ses mélodies soul.

