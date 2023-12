La série "Crystal Lake", préquelle de "Vendredi 13", arrive sur Peacock

La série est produite par A24 et le scénariste et showrunner Bryan Fuller.

"Vendredi 13 est l'une des franchises d'horreur les plus emblématiques de l'histoire du cinéma et nous mourrions d'envie de revisiter cette histoire avec notre prochaine série dramatique Crystal Lake", a déclaré Susan Rovner, présidente de Entertainment Content, NBCUniversal Television and Streaming, dans un communiqué.

"Nous sommes impatients de travailler avec Bryan Fuller, un créateur doué et visionnaire dont j'ai le plaisir d'être l'amie et la collaboratrice de longue date", a ajouté Mme Rovner.

Bryan Fuller a déclaré qu'il pensait à cette histoire depuis qu'il était enfant.

"J'ai découvert Vendredi 13 dans les pages du magazine Famous Monsters quand j'avais 10 ans et je n'ai jamais cessé de penser à cette histoire depuis", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Marc Toberoff, Victor Miller et Rob Barsamian assureront également la production exécutive de la série.

Les détails de la série restent pour l'instant confidentiels.

