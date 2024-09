- La série Bayer est au même niveau que Leipzig; VfB et BVB sont également dans une impasse avec un match nul.

Défaite Historique de Bayer Leverkusen en Bundesliga

Bayer Leverkusen, actuel champion et détenteur de la coupe de Bundesliga, a connu sa première défaite en 35 matchs, s'inclinant 2:3 (2:1) à domicile face à RB Leipzig malgré avoir mené 2:0. Jeremie Frimpong (39') et Alejandro Grimaldo (45+7') ont marqué pour les locaux, mais Kevin Kampl (45+7') et Lois Openda (57', 80') ont renversé la situation avec deux buts en deuxième période. L'entraîneur de RB Leipzig, Marco Rose, a été renvoyé pour avoir contesté l'arbitre à la 26e minute. Son équipe est maintenant en tête du classement avec six points.

Mauvais Départ de VfB Stuttgart en Bundesliga

VfB Stuttgart, vice-champion de l'année dernière, a connu un début décevant en Bundesliga, concédant un match nul 3:3 (2:1) à domicile contre FSV Mainz 05 après avoir mené 2:0 et 3:2. Borussia Dortmund, finaliste de la Ligue des champions, a également dû se contenter d'un point, faisant match nul 0:0 contre Werder Bremen. Le promu Holstein Kiel a perdu son premier match à domicile 0:2 (0:2) contre VfL Wolfsburg et reste sans point. Eintracht Frankfurt a remporté 3:1 (2:0) contre TSG 1899 Hoffenheim, tandis que Borussia Mönchengladbach a remporté 2:0 (0:0) à VfL Bochum.

Hommages à Lemke et Daum

Les fans de Bremen et de Stuttgart ont rendu hommage à deux vétérans estimés de la Bundesliga. Les fans de Werder Bremen ont honoré la mémoire de Wille Lemke avant le match avec une grande chorégraphie affichant "Inoubliable, Willi Lemke", et les joueurs portaient des maillots spéciaux avec des patchs "Merci, Willi". Lemke, qui a entraîné Werder Bremen de 1981 à 1999, est décédé le 12 août à 77 ans. Entre-temps, les fans de VfB Stuttgart ont rendu hommage à leur ancien entraîneur Christoph Daum, décédé le 24 août après une longue maladie.

Match Hésitant de VfB Stuttgart

Les fans de VfB Stuttgart avaient des raisons de se réjouir tôt, Enzo Millot (8') et Jamie Leweling (15') ayant marqué rapidement. Cependant, Mainz a égalisé grâce à un penalty contesté de Nadiem Amiri (43'). En deuxième période, Jonathan Burkardt (62') a égalisé pour Mainz, et le match s'est terminé dans un festival de buts tardifs. Fabian Rieder (88') a remis Stuttgart en tête, mais Maxim Leitsch (90+4') a égalisé à nouveau pour Mainz.

BVB Face aux Difficultés à Bremen

Bremen s'est avérée être un adversaire difficile pour Borussia Dortmund, qui n'a pas marqué. Pour empirer les choses, Nico Schlotterbeck a été expulsé pour faute répétée à la 73e minute.

Déception pour le Match à Domicile de Kiel

Le premier match à domicile de Holstein Kiel en Bundesliga s'est soldé par une défaite 0:2 (0:2) contre VfL Wolfsburg. Maximilian Arnold (27') et Sebastiaan Bornauw (30') ont marqué pour Wolfsburg, qui avait auparavant concédé une avance de 2:1 contre Bayern Munich. Kiel et le promu FC St. Pauli, qui a perdu 0:1 contre Union Berlin plus tôt dans la semaine, n'ont toujours pas de points.

Victoire d'Eintracht Frankfurt avec des Contre-attaques Précises

Eintracht Frankfurt a remporté un victoire méritée 3:1 (2:0) à domicile contre TSG 1899 Hoffenheim grâce à des contre-attaques précises. Hugo Ekitike (24') et Hugo Larsson (33') ont marqué pour Frankfurt, avec Omar Marmoush ayant joué un rôle important dans les deux buts. Marmoush, qui a attiré l'intérêt des clubs de Premier League, a même marqué le troisième but de Frankfurt (56'). André Kramaric (54') a temporairement égalisé pour Hoffenheim, portant son total de buts cette saison à quatre.

