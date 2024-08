- La série Amazon donne un coup de pouce à l'éditeur Bastei Lübbe

Merci à l'adaptation "Maxton Hall" sur Amazon Prime Video, l'éditeur Bastei Lübbe a connu une croissance significative. Au premier trimestre de l'exercice 2024/25, qui a débuté en avril, le chiffre d'affaires a augmenté de 15,7 % pour atteindre 26,4 millions d'euros, a annoncé l'entreprise à Cologne. Le résultat opérationnel (EBIT) a augmenté d'un quart pour atteindre 3,7 millions d'euros (par rapport au trimestre de l'exercice précédent : 2,1 millions d'euros).

Une grande partie de cette croissance est attribuable à la série "Maxton Hall - The World Between Us", basée sur le roman "Sauve-moi" de l'auteur Mona Kasten. Ce drame poignant raconte l'histoire d'une étudiante pauvre qui tombe amoureuse d'un garçon issu de l'élite riche, malgré l'opposition de son père.

"La série sur Amazon Prime Video nous a donné une forte impulsion : les gens voulaient lire le livre - et aussi les deuxième et troisième parties de la série", déclare Soheil Dastyari, PDG de Bastei Lübbe, dans une interview avec dpa. Les livres de Kasten sont publiés sous la marque d'édition communautaire Lyx, qui utilise heavily les réseaux sociaux. La cible est les jeunes de 16 à 26 ans. Les revenus de Lyx ont augmenté de 72 % au printemps.

"Maxton Hall" profite également à l'éditeur en générant des revenus de droits d'auteur. "Nous tirons profit de cela, mais la plus grande partie de cet effet de croissance est due à une visibilité accrue", déclare Dastyari. "Les gens qui ont vu la série veulent lire le roman original et entrent en contact avec nous, ce qui peut les amener à acheter d'autres titres de livres de l'auteur ou d'autres auteurs de notre maison d'édition."

Perspectives positives

Dastyari souligne que l'entreprise aurait également connu une croissance saine sans l'effet Maxton Hall. "Nous nous développons positivement dans tous les domaines, avec Lyx et les livres audio en tant que moteurs de croissance importants." La direction de Bastei Lübbe décrit l'environnement économique général comme étant difficile, avec des crises mondiales telles que la guerre en Ukraine qui causent des tensions et de l'incertitude.

Cependant, Dastyari est optimiste quant à la poursuite de la croissance de son entreprise malgré les vents contraires du cycle économique. "Les gens peuvent décider de se passer d'un pull-over cher lors de leurs achats, mais ils ne se priveront pas d'un livre qui les émeut et leur permet de forgetting the dark clouds of world politics and economics for a moment."

La fiction pulp n'est plus qu'une petite activité annexe

En plus des livres, Bastei Lübbe vend également de la fiction pulp ("Chefarzt Dr. Holl", "Jerry Cotton", "Bergkristall"), mais cela ne représente plus qu'une petite activité annexe : sur les 26,4 millions d'euros de chiffre d'affaires du groupe au printemps, seulement 1,7 million provenait de la fiction pulp. Cela représente 0,1 million de moins que lors de la période de l'exercice précédent. "Cela est dans la fourchette de ce qui était attendu", déclare Dastyari.

