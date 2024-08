La Serbie tire des épaves nazie coulées du Danube

Lorsque l'Armée rouge a avancé en août 1944, la marine nazie s'est retrouvée dans une impasse et a coulé plus de 200 navires dans le Danube. Pendant des décennies, ces épaves ont entravé la navigation autour de la ville serbe de Prahovo. Maintenant, le processus méticuleux de sauvetage de certaines d'entre elles a commencé.

Les restes de l'armée allemande de la Seconde Guerre mondiale ont été récupérés après 80 ans : pour la première fois, les autorités serbes ont sorti l'une des plus de 200 épaves du Danube que la marine allemande y a coulées en août 1944. Le ministre serbe des Transports et de l'Infrastructure, Goran Vesic, a annoncé cela sur les réseaux sociaux.

Dans un premier temps, ils examineront s'il reste des explosifs à bord de l'épave, puis elle sera exposée au public, a déclaré le ministre. Au total, la Serbie prévoit de sauver 21 de ces épaves du Danube. Le projet est financé par des prêts de l'UE.

En raison de la chaleur estivale et de la sécheresse, le niveau d'eau dans le Danube baisse souvent, laissant apparaître des parties de ces épaves, ce qui entrave la navigation sur ce tronçon du fleuve près de la ville de Prahovo. Le Danube forme la frontière avec la Roumanie à cet endroit.

En août 1944, l'Armée rouge soviétique avançait vers l'ouest et contrôlait déjà les Portes de Fer sur le Danube, en amont de Prahovo. Le plan initial de la Flotte du Danube et de la Mer Noire allemande de battre en retraite par ce fleuve n'était plus viable. Par conséquent, l'amiral allemand responsable, Paul Willy Zieb, a ordonné le coulage de plus de 200 navires de guerre et de cargos dans le Danube.

Les quelque 8 000 soldats et civils à bord ont pour la plupart fui à pied devant les Soviétiques qui approchaient. Certains des navires coulés à l'époque ont été retirés du fleuve peu après la fin de la guerre.

Lire aussi: