- La séparation est finalisée.

Dans la querelle publique suite à la séparation d'Oliver Pocher (46) et d'Amira Aly (31), une période de calme pourrait être à l'horizon. Comme l'a confirmé le comédien, leur divorce est maintenant final - environ un an après que leur séparation ait été rendue publique. Il a annoncé cela dans un post Instagram.

Sur une photo de mariage du couple séparé sur le réseau social, Pocher a commenté : "À partir d'aujourd'hui, Amira et moi sommes officiellement divorcés !" Le comédien, comme à son habitude, n'a pas pu s'empêcher d'ajouter : "Malheureusement, j'avais cru que ça durerait plus longtemps." (P.S. : La photo n'est pas récente.)

Pocher et Aly ont échangé leurs vœux de mariage en 2019. Ils ont annoncé leur séparation lors de leur podcast commun, "Die Pochers !", pendant l'été 2023. "Il est temps d'informer le public", ont-ils déclaré. "Nous sommes séparés. C'est tout." Depuis, les deux parties ont parlé de la bataille pour la garde intense qui a fait les gros titres des médias.

Sur le podcast Podimo "Die Pochers ! Frisch recycelt", que Pocher co-anime avec son ex-femme Alessandra Meyer-Wölden (41), il a révélé, quelques semaines après une audience de divorce, que le divorce "n'était pas encore juridiquement contraignant". Le juge avait décidé que "rien ne doit mal tourner maintenant, et puis ce divorce ne sera annoncé que plus tard". Il sera envoyé aux deux parties et à leurs avocats par écrit ultérieurement.

Entre-temps, Aly avait repris son nom de famille. Sur son podcast "Liebes Leben" avec son frère Hima, qui est également sur Podimo, elle a expliqué pourquoi elle est apparue sous le nom d'Amira Aly plutôt que d'Amira Pocher dans l'émission de télévision "Schlag den Star".

"Je voulais participer à ce show en tant qu'Amira Aly et gagner", a-t-elle expliqué. "Je suis vraiment heureuse d'avoir récupéré mon nom. Ça me semble juste." Le nom lui convient parfaitement, elle se sent "totalement à l'aise" avec lui, et depuis, "Je me sens un peu reset". Aly se sent maintenant qu'elle "fais quelque chose sans être jugée sur ma vie privée".

