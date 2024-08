- "La sensation pop Bebe Rexha dénonce les accusations contre l'équipage de Lufthansa"

Sur Instagram, la chanteuse américaine Bebe Rexha, connue pour ses 11,8 millions d'abonnés et ses collaborations avec des artistes comme Selena Gomez et Eminem, a partagé une situation distressante. Elle aurait fondu en larmes à l'aéroport de Munich après avoir été refusée à l'embarquement par un officier de sécurité qu'elle pensait être albanais. Elle a affirmé avoir essayé de communiquer avec lui en albanais, ce qui aurait conduit au refus.

Dans ses stories Instagram depuis supprimées, Bebe a exprimé des sentiments de menace raciale et a mentionné que l'officier de sécurité a refusé de se présenter et l'aurait harcelée émotionnellement. L'incident, que Bebe a interprété comme un crime haineux en raison de ses origines albanaises, a attiré l'attention des médias.

Suite à l'incident, Lufthansa, la compagnie aérienne allemande, a pris connaissance de la situation et a contacté Bebe Rexha directement. Ils ont condamné toute forme de discrimination et ont promis de mener une enquête interne. Un porte-parole de la compagnie aérienne a déclaré que tous les passagers se rendant aux États-Unis et au Canada sont soumis à des restrictions d'accès à la zone d'embarquement à l'aéroport de Munich.

En réponse à l'après-incident, Bebe Rexha est revenue sur le sujet et a exprimé son épuisement émotionnel extrême. Elle a exhorté Lufthansa à mener une enquête approfondie pour identifier l'individu responsable de l'abus de pouvoir. Malgré des excuses, elle a déclaré que cela ne résoudrait pas le problème.

À ce jour, le porte-parole de Lufthansa n'aprovided aucune information concernant l'identité de l'employé, les conséquences de l'incident ou la durée de l'enquête interne.

