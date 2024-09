La sénatrice Kelly Ayotte devrait remporter les primaires républicaines, pour prendre la relève du gouverneur Chris Sununu dans le New Hampshire.

Ayotte est prédit pour conquérir un concours primaire encombré mettant en vedette l'ex-président du Sénat de l'État Chuck Morse.

Sununu, qui a acquis de la notoriété principalement grâce à sa critique de l'ex-président Donald Trump, a décidé de ne pas briguer un cinquième mandat consécutif de deux ans, déclarant l'année dernière que "le moment est venu pour un autre républicain de gouverner notre État exceptionnel".

La Nouvelle-Angleterre, en raison de son importance dans les primaires présidentielles - ainsi que de sa personnalité rebelle - est la chose la plus proche d'un champ de bataille politique au sein de la région principalement démocrate.

Sununu et le député démocrate de longue date Annie Kuster ont tous deux décidé de se retirer après cette année.

Ayotte, qui a obtenu l'endorsement du gouverneur, a juré de maintenir le New Hampshire sur la "trajectoire Sununu" - une opposition marquée à Morse, qui s'est positionné en tant que supporter dédié de Trump.

Ayotte, ancienne procureur général de l'État, a remporté son mandat de sénateur en 2010 et est rapidement devenue une politique prometteuse. Cependant, six ans plus tard, elle a échoué dans une élection serrée face au gouverneur démocrate Maggie Hassan, qui occupe toujours le siège.

